Швейцарская гвардия опровергла слухи о подготовке похорон Папы Римского
Сообщение о подготовке к похоронам 88-летнего Папы Римского Франциска не соответствует действительности, сообщает Blick со ссылкой на представителя швейцарской гвардии – личной охраны понтифика.
«Мы продолжаем нормально работать», – сказал собеседник изданию.
Ранее издание сообщало, что швейцарская гвардия уже начала активную подготовку к смерти Папы Римского. Отмечалось, что для гвардейцев действует комендантский час и «репетируются похороны». После в материал Blick были внесены изменения.
14 февраля Папа Римский Франциск был госпитализирован с бронхитом. 18 февраля Vatican News со ссылкой на службу печати Святого престола сообщила, что у понтифика диагностировали начало двусторонней пневмонии. Ему сделали томографию грудной клетки, которая «продемонстрировала начало двусторонней пневмонии, потребовавшей дальнейшей медикаментозной терапии». Клиническую картину оценили как сложную.