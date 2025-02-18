У папы Римского обнаружили двустороннюю пневмонию
У папы Римского Франциска обнаружили начало двусторонней пневмонии в ходе обследований. Об этом пишут Vatican News со ссылкой на службу печати Святого престола.
Понтифик прошел томографию грудной клетки, которая «продемонстрировала начало двусторонней пневмонии, потребовавшей дальнейшей медикаментозной терапии». Его клиническая картина остается сложной.
В службе печати Святого престола сообщают, что, несмотря на негативные прогнозы, папа Римский остается в хорошем настроении. Утром он причастился, а в течение дня «чередовал отдых с молитвой и чтением текстов».
14 февраля папа Римский Франциск был госпитализирован с бронхитом. Рецидивирующий бронхит обострился на прошлой неделе. Тогда Франциск два раза отказался от чтения катехизиса, поручив это своему помощнику.
ABC News со ссылкой на представителя Ватикана 17 февраля сообщила, что состояние понтифика после госпитализации стабильное. По информации издания, врачи подтвердили, что у 88-летнего папы римского инфекция дыхательных путей. Ему прописан «абсолютный покой». Вместе с этим он продолжает лечение препаратами.