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У папы Римского обнаружили двустороннюю пневмонию

Ведомости

У папы Римского Франциска обнаружили начало двусторонней пневмонии в ходе обследований. Об этом пишут Vatican News со ссылкой на службу печати Святого престола.

Понтифик прошел томографию грудной клетки, которая «продемонстрировала начало двусторонней пневмонии, потребовавшей дальнейшей медикаментозной терапии». Его клиническая картина остается сложной.

В службе печати Святого престола сообщают, что, несмотря на негативные прогнозы, папа Римский остается в хорошем настроении. Утром он причастился, а в течение дня «чередовал отдых с молитвой и чтением текстов».

14 февраля папа Римский Франциск был госпитализирован с бронхитом. Рецидивирующий бронхит обострился на прошлой неделе. Тогда Франциск два раза отказался от чтения катехизиса, поручив это своему помощнику.

ABC News со ссылкой на представителя Ватикана 17 февраля сообщила, что состояние понтифика после госпитализации стабильное. По информации издания, врачи подтвердили, что у 88-летнего папы римского инфекция дыхательных путей. Ему прописан «абсолютный покой». Вместе с этим он продолжает лечение препаратами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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