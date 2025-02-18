У папы Римского обнаружили двустороннюю пневмонию

ABC News со ссылкой на представителя Ватикана 17 февраля сообщила, что состояние понтифика после госпитализации стабильное. По информации издания, врачи подтвердили, что у 88-летнего папы римского инфекция дыхательных путей. Ему прописан «абсолютный покой». Вместе с этим он продолжает лечение препаратами.