В Ватикане рассказали о состоянии папы римского Франциска

По информации издания, врачи подтвердили, что у 88-летнего папы римского инфекция дыхательных путей. Ему прописан «абсолютный покой». Вместе с этим понтифик продолжает лечение препаратами. Франциск пропустил традиционное воскресное благословение, отказавшись подойти к больничному окну, чтобы помахать небольшой толпе, собравшейся внизу в надежде подбодрить его.