В Ватикане рассказали о состоянии папы римского Франциска
Состояние папы римского Франциска после того, как он был госпитализирован с респираторной инфекцией, стабильное, сообщает ABC News со ссылкой на представителя Ватикана.
По информации издания, врачи подтвердили, что у 88-летнего папы римского инфекция дыхательных путей. Ему прописан «абсолютный покой». Вместе с этим понтифик продолжает лечение препаратами. Франциск пропустил традиционное воскресное благословение, отказавшись подойти к больничному окну, чтобы помахать небольшой толпе, собравшейся внизу в надежде подбодрить его.
В Ватикане не уточняют, какая именно инфекция обнаружена у папы римского.
14 февраля папа римский Франциск был госпитализирован с бронхитом. Рецидивирующий бронхит обострился на прошлой неделе. Тогда Франциск два раза отказался от чтения катехизиса, поручив это своему помощнику. 9 февраля он также прервал проповедь, заявив, что ему трудно дышать.