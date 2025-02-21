Врачи: жизнь папы римского вне опасности
Папа римский Франциск, который проходит лечение в больнице от двусторонней пневмонии, не находится в критическом состоянии. Об этом сообщил один из его лечащих врачей Серджио Альфьери на пресс-конференции.
«Он вне опасности? Нет. Но если вопрос в том, угрожает ли ему опасность смерти, то ответ – нет», – заявил Альфьери (цитата по Reuters).
14 февраля 88-летний папа римский Франциск был госпитализирован с бронхитом, а 18 февраля Vatican News со ссылкой на службу печати Святого престола сообщила, что у понтифика диагностировали начало двусторонней пневмонии. Клиническую картину расценивают как сложную.
20 февраля представитель швейцарской гвардии опроверг Blick сообщение о подготовке к похоронам понтифика.
21 февраля кардинал Джанфранко Равази допустил, что папа римский может отречься от престола, если ему будет сложно исполнять свои служебные обязанности. Кардинал добавил, что величайшее желание папы римского Франциска – завершить празднуемый католической церковью юбилейный год.