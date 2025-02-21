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Кардинал Равази допустил отречение Папы Римского Франциска от престола

Ведомости

Папа Римский Франциск, у которого была диагностирована пневмония, может отречься от престола, если ему будет сложно исполнять свои служебные обязанности, считает кардинал Джанфранко Равази. Его слова приводит Corriere della Sera.

Равази спросили, считает ли он, что 88-летний понтифик может отречься от престола.

«Я так думаю. Если у него возникнут серьезные трудности при исполнении служебных обязанностей, он сделает свой выбор», – сказал он.

Кардинал добавил, что величайшее желание Папы Римского Франциска – завершить празднуемый католической церковью Юбилейный год.

14 февраля Папа Римский Франциск был госпитализирован с бронхитом, а 18 февраля Vatican News со ссылкой на службу печати Святого престола сообщила, что у понтифика диагностировали начало двусторонней пневмонии. Клиническую картину расценивают как сложную.

20 февраля представитель швейцарской гвардии опроверг Blick сообщение о подготовке к похоронам понтифика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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