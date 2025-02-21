Кардинал Равази допустил отречение Папы Римского Франциска от престола
Папа Римский Франциск, у которого была диагностирована пневмония, может отречься от престола, если ему будет сложно исполнять свои служебные обязанности, считает кардинал Джанфранко Равази. Его слова приводит Corriere della Sera.
Равази спросили, считает ли он, что 88-летний понтифик может отречься от престола.
«Я так думаю. Если у него возникнут серьезные трудности при исполнении служебных обязанностей, он сделает свой выбор», – сказал он.
Кардинал добавил, что величайшее желание Папы Римского Франциска – завершить празднуемый католической церковью Юбилейный год.
14 февраля Папа Римский Франциск был госпитализирован с бронхитом, а 18 февраля Vatican News со ссылкой на службу печати Святого престола сообщила, что у понтифика диагностировали начало двусторонней пневмонии. Клиническую картину расценивают как сложную.
20 февраля представитель швейцарской гвардии опроверг Blick сообщение о подготовке к похоронам понтифика.