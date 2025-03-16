Ватикан опубликовал фото папы римского впервые после его госпитализации

В последний раз публикации с его изображением были распространены больше месяца назад, когда в своей резиденции в Санта-Марте Франциск перед госпитализацией принимал членов испанского фонда Gaudium et Spes. С тех пор никто, кроме врачей и ближайших сотрудников, не видел понтифика.