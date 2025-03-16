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Ватикан опубликовал фото папы римского впервые после его госпитализации

Ведомости

Пресс-служба Ватикана опубликовала фотографию папы римского Франциска впервые после его госпитализации в феврале. На изображении он сидит в инвалидном кресле после совершения Евхаристии в воскресенье утром, передает Vatican News.

Фотография была сделана в часовне на десятом этаже больницы Джемелли, куда Франциск ходил молиться после госпитализации. Его состояние остается стабильным, врачи продолжают работать над его выздоровлением.

Как отмечает издание, журналисты и общественность уже давно просили прислать фотографию папы римского.

В последний раз публикации с его изображением были распространены больше месяца назад, когда в своей резиденции в Санта-Марте Франциск перед госпитализацией принимал членов испанского фонда Gaudium et Spes. С тех пор никто, кроме врачей и ближайших сотрудников, не видел понтифика.

Франциск был госпитализирован 14 февраля с бронхитом, который обострился на фоне рецидива. Из-за этого он несколько раз не смог читать катехизис и поручал это помощнику.

27 февраля Associated Press сообщило, что Франциск опроверг слухи о подготовке конклава, то есть выборов нового папы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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