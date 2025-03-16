Ватикан опубликовал фото папы римского впервые после его госпитализации
Пресс-служба Ватикана опубликовала фотографию папы римского Франциска впервые после его госпитализации в феврале. На изображении он сидит в инвалидном кресле после совершения Евхаристии в воскресенье утром, передает Vatican News.
Фотография была сделана в часовне на десятом этаже больницы Джемелли, куда Франциск ходил молиться после госпитализации. Его состояние остается стабильным, врачи продолжают работать над его выздоровлением.
Как отмечает издание, журналисты и общественность уже давно просили прислать фотографию папы римского.
В последний раз публикации с его изображением были распространены больше месяца назад, когда в своей резиденции в Санта-Марте Франциск перед госпитализацией принимал членов испанского фонда Gaudium et Spes. С тех пор никто, кроме врачей и ближайших сотрудников, не видел понтифика.
Франциск был госпитализирован 14 февраля с бронхитом, который обострился на фоне рецидива. Из-за этого он несколько раз не смог читать катехизис и поручал это помощнику.
27 февраля Associated Press сообщило, что Франциск опроверг слухи о подготовке конклава, то есть выборов нового папы.