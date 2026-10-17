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17 октября 2026
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Страна
Шесть человек пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ
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Спорт
Роналду вложился в бренд воды, «Реал» потребовал отставки главы Ла Лиги
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КСИР: нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе
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Русские больше не главные злодеи Голливуда: новости, которые вы могли пропустить
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Путин поздравил президента Индонезии с 75-летием
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Силы ПВО за ночь сбили 610 украинских беспилотников над регионами России
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Дмитриев назвал историческим решение Трампа по закону о санкциях против России
/ Общество
Аэропорты Москвы возобновили работу после снятия ограничений
/ Общество
Синоптик: суббота и воскресенье – последние теплые выходные осени в Москве
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От «паршивого художника» до худрука ГЭС-2: чем известен Франческо Бонами
/ Политика
Собянин сообщил об уничтожении 144 беспилотников на подлете к Москве
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Безвизовый мост: что связывает Россию и Вьетнам
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Трамп распорядился не применять часть «санкций Грэма» против России
/ Общество
Бородинский, рижский и нарезной: что вы знаете про хлеб?
16 октября 2026
/ Политика
Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА на подлете к Москве
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Герасимов заявил о ликвидации двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
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Страна
Роспотребнадзор проверяет возможный случай заражения оспой обезьян в Петербурге
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Новак: США передали информацию о компаниях, готовых закупать дизель
/ Политика
Кабмин одобрил проект соглашения с Белоруссией о тыловом обеспечении армии
/ Политика
Генконсульство России помогает родителям погибшего в Египте мальчика
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Нефть Brent приблизилась к $110 за баррель из-за опасений роста дефицита дизеля
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Трамп заявил о желании видеть Путина на саммите G20 в Майами
/ Политика
The Telegraph: Маск попросил Трампа замедлить работу Starlink на Украине
/ Политика
Журналисты Politico пожаловались на плохой запах перед выступлением Зеленского
/ Общество
В ЛНР водитель микроавтобуса погиб в результате атаки украинского беспилотника
/ Политика
Bloomberg: пресс-секретарь Белого дома уволилась через 5 дней после назначения
/ Общество
МВД: ущерб от дистанционных хищений в Москве превысил 30 млрд рублей
/ Политика
Трамп предложил новому пресс-секретарю Белого дома пересмотреть свою роль
/ Политика
Трамп заявил о непричастности США к ограничениям Starlink на Украине
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Капитал
Эксперты обсудили будущее реабилитационной модели банкротства
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3 часа назад
Тест.
Бородинский, рижский и нарезной: что вы знаете про хлеб?
16 октября отмечается Всемирный день хлеба
Ведомости
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Вопрос 1 из 8
Начнем с теста на внимательность. Сколько косых надрезов на нарезном батоне согласно ГОСТам?
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