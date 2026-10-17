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Главная / Общество / Тест /

Тест. Бородинский, рижский и нарезной: что вы знаете про хлеб?

16 октября отмечается Всемирный день хлеба
Ведомости

Вопрос 1 из 8

Начнем с теста на внимательность. Сколько косых надрезов на нарезном батоне согласно ГОСТам?

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