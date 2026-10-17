Безвизовый мост: что связывает Россию и Вьетнам

На этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении на один год безвизового режима для граждан Вьетнама, которые въезжают в Россию на срок до 30 дней. При этом Ханой сделал свободным въезд для россиян еще 17 лет назад. На старте – на 15 дней, а затем – на 45. Как ожидается, ответный шаг Москвы поможет простимулировать взаимный туристический поток, расширить деловые контакты и укрепить партнерство двух стран. Как складываются отношения России и Вьетнама в постсоветский период и какие еще страны имеют безвизовые привилегии с нашей страной – в материале «Ведомостей».