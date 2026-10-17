Безвизовый мост: что связывает Россию и Вьетнам

Безвизовый мост: что связывает Россию и ВьетнамВ России начал действовать временный безвизовый режим для вьетнамцев
На этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении на один год безвизового режима для граждан Вьетнама, которые въезжают в Россию на срок до 30 дней. При этом Ханой сделал свободным въезд для россиян еще 17 лет назад. На старте – на 15 дней, а затем – на 45. Как ожидается, ответный шаг Москвы поможет простимулировать взаимный туристический поток, расширить деловые контакты и укрепить партнерство двух стран. Как складываются отношения России и Вьетнама в постсоветский период и какие еще страны имеют безвизовые привилегии с нашей страной – в материале «Ведомостей».
Безвизовая география России
По состоянию на 2026 г. безвизовый въезд в Россию был разрешен гражданам почти 70 стран. В последние годы это число почти не меняется: если с одними странами отношения деградируют, то с другими они крепнут. В частности, Москва ведет переговоры об отмене виз или упрощении правил въезда с Индонезией, Малайзией, Бахрейном, Зимбабве и Кувейтом.
Продолжительный безвизовый режим чаще всего предусмотрен для граждан постсоветских республик, которые могут находиться в РФ до 90 дней. Такие уступки обычно взаимны. Например, двусторонние соглашения подписаны с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией, Молдовой, Таджикистаном, Узбекистаном и Арменией.
Похожими привилегиями пользуются страны Латинской Америки и Карибского бассейна (кроме Доминиканской Республики, для граждан которой свободный въезд ограничен 60 днями), а также некоторые государства на Ближнем Востоке (например, Израиль и ОАЭ) и Африки (Намибия и ЮАР).
Для Азии сроки нахождения в России без визы часто ограничены 30 днями. Это актуально для Монголии, Мьянмы, Таиланда, Макао и Китая (для последнего пока до 31 декабря 2027-го). В Европе свободный въезд до 30 дней сохранился для Боснии и Герцеговины, Сербии и Черногории (с последней только до 1 ноября 2026-го). Короткие сроки – не более 14 дней – установлены с Науру, Брунеем и Гонконгом.
Историческое содружество с Вьетнамом
Вьетнам неслучайно получил те же привилегии, что и другие стратегические партнеры из Азии. Политические отношения Москвы и Ханоя глубоки и начались еще во время Октябрьской революции 1917 г. В 1920–1930-е СССР помог готовить вьетнамских революционеров.
2 сентября 1945 г. прокоммунистический вьетнамский политик Хо Ши Мин провозгласил независимость Вьетнама, после чего в стране началась колониальная война с Францией. В этот период Советский Союз стал одной из немногих держав, которые открыто поддерживали Ханой. Официально дипотношения страны установили 30 января 1950 г.
После завершения военного конфликта с Францией и подписания Женевских соглашений в 1954-м Вьетнам оказался разделенным на две части – просоветский север и прозападный юг. В 1955–1975 гг. на территории страны начался один из крупнейших вооруженных конфликтов второй половины XX в. В нем СССР продолжил поддерживать север, что в значительной степени способствовало его победе в 1975 г.
В 1990-е Вьетнам тоже поддержал Россию, признав правопреемником СССР, и подписал с Москвой новый Договор об основах дружественных отношений (1994).
В наши дни Россия и Вьетнам совместно участвуют в БРИКС (первая – полноправный член, а второй считается кандидатом), АТЭС и партнерстве «Россия – АСЕАН». После начала спецоперации в 2022-м Вьетнам придерживается политики нейтралитета, развивая отношения с США и ЕС и параллельно сохраняя тесное партнерство с Москвой. Он отказался присоединяться к западным санкциям против России.
Кроме того, страны объявили 2026-й годом сотрудничества в области науки и образования. В 150 российских вузах обучаются свыше 3000 студентов из Вьетнама. Его гражданам ежегодно выделяется квота на 1000 бесплатных мест.
Торговые отношения с Вьетнамом
Россия и Вьетнам нацелены нарастить товарооборот до $15 млрд к 2030-му, но пока что он почти втрое меньше. В 2025 г. торговый оборот между странами достиг почти $4,8 млрд, увеличившись на 4% по сравнению с предыдущим годом, а в первые пять месяцев 2026 г. товарооборот составил около $2,16 млрд, что на 6,6% выше, чем в аналогичный период прошлого года.
Вьетнам в основном поставляет текстиль ($504 млн) и кофе ($462,3 млн), а также морепродукты, орехи кешью, перец, каучук и мобильные телефоны. Россия продает азиатскому партнеру нефть и газ, уголь, удобрения, металлы и др.
Важным направлением отношений Москвы и Ханоя считается транспортная кооперация: в 2025 г. грузоперевозки между странами выросли на 38% (688 300 т). Ведутся переговоры о развитии транспортного коридора Вьетнам – Китай – Россия.
Поездки во Вьетнам и из Вьетнама
Безвизовый режим, который ввели Вьетнам с Россией в 2009-м сроком на 15 дней, а в 2023-м продлили до 45-ти, сделал его популярным маршрутом. Наиболее востребованы у россиян Нячанг, Фукуок, Муйне и Фантьет.
Согласно статистике Пограничной службы ФСБ, в 2010–2026 гг. его посетили 3,47 млн россиян. Пик пришелся на 2018-й, когда граждане России совершили 429 854 поездки. На 2020–2023 гг. пришелся временный спад, связанный с пандемией COVID-19 и закрытием границ.
За январь–сентябрь 2026 г. Вьетнам посетили более 1 млн российских туристов (прирост на 160,6%). Больше приезжают только из стран-соседей – Китая (3,95 млн человек) и Южной Кореи (3,06 млн). Ближайший европейский конкурент – Великобритания (220 000 прибытий).
Вьетнамцы только начинают проявлять интерес к России. В первом полугодии 2026 г. в страну въехали 7200 его граждан, но это на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам участников туристического рынка, до конца года РФ посетят от 30 000 до 35 000 вьетнамских туристов. Безвиз может подстегнуть эти цифры. Эксперты АТОР прогнозируют, что он подогреет спрос как минимум на 25–30%.