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Россия и Вьетнам расширят авиаперевозки до 105 рейсов в неделю

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия и Вьетнам договорились расширить возможности для авиаперевозчиков двух стран. По итогам переговоров авиационных властей в Ханое стороны подписали меморандум, который позволяет выполнять до 105 рейсов в неделю каждой из сторон, сообщили в Минтрансе России.

Сейчас российские авиакомпании выполняют рейсы во Вьетнам по 11 маршрутам с общей частотой 39 полетов в неделю. Вьетнамские перевозчики обслуживают 13 маршрутов между странами, выполняя 31 рейс в неделю.

Расширение частот полетов проводится по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама. В дальнейшем стороны намерены расширять географию авиасообщения. В Минтрансе сообщили о планах запустить рейсы во Вьетнам, в частности, из Казани, Барнаула, Новокузнецка и Благовещенска.

На этом фоне пассажиропоток между двумя странами в 2026 г. может установить абсолютный рекорд. По данным вьетнамской стороны, за семь месяцев авиакомпании России и Вьетнама перевезли более 1 млн пассажиров. По итогам года ожидается показатель свыше 2 млн человек.

9 сентября Путин по итогам переговоров Ламом сообщил, что Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Он также отметил популярность Вьетнама у российских туристов. В 2025 г. вьетнамские курорты посетили почти 700 000 россиян, а в первой половине 2026 г. их число превысило 800 000 человек.

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