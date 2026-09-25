Россия и Вьетнам расширят авиаперевозки до 105 рейсов в неделю

9 сентября Путин по итогам переговоров Ламом сообщил, что Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Он также отметил популярность Вьетнама у российских туристов. В 2025 г. вьетнамские курорты посетили почти 700 000 россиян, а в первой половине 2026 г. их число превысило 800 000 человек.