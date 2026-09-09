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Путин: Россия может ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама

Президент отметил популярность направления у российских туристов
Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом.

«Работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей», – сказал президент.

Он также отметил популярность Вьетнама у российских туристов. В 2025 г. вьетнамские курорты посетили почти 700 000 россиян, а в первой половине 2026 г. их число превысило 800 000 человек.

«Россия и Вьетнам – стратегические партнеры, и отношения между нашими странами неизменно выстраиваются на принципах равноправия, уважения и учета интересов друг друга», – подчеркнул российский лидер.

Он назвал встречу с То Ламом полезной и содержательной. Путин отметил, что по итогам был подписан солидный пакет важных взаимовыгодных двусторонних договоренностей.

После переговоров Путин и То Лам по видеосвязи приняли участие в открытии лаборатории по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое. Лаборатория создана на базе совместного Российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра.

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