Путин и То Лам открыли лабораторию по изучению инфекционных болезней в Ханое
Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам по видеосвязи приняли участие в открытии лаборатории по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое. Об этом сообщили в Кремле.
Лаборатория создана на базе совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра.
По словам Путина, ханойская лаборатория является самым современным и масштабным учреждением в сфере санитарно-эпидемиологической и биологической безопасности на территории Вьетнама. Ее работа будет строиться на основе российских технологий и методик, с акцентом на проблемы охраны жизни и здоровья населения Вьетнама и всего региона Юго-Восточной Азии.
9 сентября Путин провел встречу с То Ламом. Иностранный лидер заявил, что Вьетнам придает большое значение развитию отношений с Россией и считает их приоритетными.
Путин, в свою очередь, отметил, что между Россией и Вьетнамом сложились особые отношения дружбы, взаимопонимания и сотрудничества. Российский лидер подчеркнул, что такие особые отношения сложились еще со времен борьбы Вьетнама за суверенитет.
По словам Путина, Россия и Вьетнам продолжают взаимодействовать по широкому кругу направлений, включая культуру, образование и вопросы безопасности. Товарооборот между странами в прошлом году вырос почти на 6%, а в первом полугодии 2026 г. темпы роста практически удвоились.