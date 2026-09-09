Путин и То Лам открыли лабораторию по изучению инфекционных болезней в Ханое

По словам Путина, ханойская лаборатория является самым современным и масштабным учреждением в сфере санитарно-эпидемиологической и биологической безопасности на территории Вьетнама. Ее работа будет строиться на основе российских технологий и методик, с акцентом на проблемы охраны жизни и здоровья населения Вьетнама и всего региона Юго-Восточной Азии.