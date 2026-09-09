«Вьетнам дорожит влиянием России»: в Кремле проходят переговоры Путина и То Лама

В протокольной части встречи, которая проходила в Зеленой гостиной Кремля, Путин поздравил То Лама с Днем независимости Вьетнама – он отмечался 2 сентября. По его словам, со времени борьбы Вьетнама за свой суверенитет сложились отношения дружбы между двумя странами, а в дальнейшем страна добилась впечатляющих результатов под руководством Коммунистической партии. «И в этой связи хотел бы сказать, что это значит, что люди, которые сражались за Вьетнам, сражались за его независимость, за его суверенитет, делали это не напрасно, и жертвы были не напрасными», – сказал президент России.