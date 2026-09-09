«Вьетнам дорожит влиянием России»: в Кремле проходят переговоры Путина и То Лама

«Вьетнам дорожит влиянием России»: в Кремле проходят переговоры Путина и То ЛамаЛидер Вьетнама находится в России с государственным визитом
В Кремле 9 сентября Владимир Путин проводит переговоры с генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама, президентом Вьетнама То Ламом. Лидер Вьетнама находится с 7 сентября в России с государственным визитом. Встреча с президентом То Ламом и его супругой Нго Фыонг Ли в Георгиевском зале Кремля началась с гимнов двух стран и церемонии приветствия главами государств членов двух делегаций. После чего начались переговоры в узком составе.
В протокольной части встречи, которая проходила в Зеленой гостиной Кремля, Путин поздравил То Лама с Днем независимости Вьетнама – он отмечался 2 сентября. По его словам, со времени борьбы Вьетнама за свой суверенитет сложились отношения дружбы между двумя странами, а в дальнейшем страна добилась впечатляющих результатов под руководством Коммунистической партии. «И в этой связи хотел бы сказать, что это значит, что люди, которые сражались за Вьетнам, сражались за его независимость, за его суверенитет, делали это не напрасно, и жертвы были не напрасными», – сказал президент России.
Торговый оборот между Россией и Вьетнамом вырос за прошлый год на 6%, за первые полгода 2026 г. темпы роста удвоились. Сотрудничество ведется в гуманитарной сфере, вопросах безопасности. «Знаю, что вчера у вас был очень насыщенный рабочий день, было много конкретных встреч, сейчас вот только что мне об этом тоже по ходу движения в этот зал рассказали. Но и, уверен, сегодняшний день, подписание соответствующих документов – всё это будет хорошей базой для дальнейшего развития наших особых стратегических отношений», – сказал Путин.
«Уважаемый товарищ Владимир Путин, я очень рад вновь встретиться с вами. Наш большой друг, близкий брат вьетнамского народа, товарищ, с которым меня связывают особые личные отношения. Прежде всего я хотел бы искренне поблагодарить вас и народ России за постоянное внимание, поддержку и содействие развитию двустороннего сотрудничества между Вьетнамом и Россией», – сказал То Лам. Он поблагодарил российскую сторону за радушный прием в России и за поздравления от Путина по случаю 81-летия независимости Вьетнама.
В ходе встречи хотелось бы обсудить вопросы, которые считаются стратегическими и неотложными в двустороннем сотрудничестве, сказал То Лам. По его словам, Вьетнам придает большое значение развитию отношений с Россией и считает их приоритетными. То Лам заявил, что в последнее время некоторые страны «выражали реакцию» [как переведено] на то, что Вьетнам сохраняет добрые отношения с Россией. «Однако Вьетнам не проявил колебаний, не изменил своей позиции и четко продемонстрировал свой подход, поскольку четко понимает суть данного вопроса», – заявил он.
«Вьетнам высоко оценивает и глубоко дорожит влиянием и статусом России, а также личной ролью и авторитетом президента Путина в формировании нового многополярного миропорядка, обеспечения глобальной энергетической и продовольственной безопасности», – заявил лидер Вьетнама.
То Лам выразил убежденность, что под «мудрым руководством товарища президента» Россия успешно проведет выборы в Госдуму и органы местного самоуправления, что придаст «новый импульс развитию стабильности и процветанию России», а это даст новые возможности для сотрудничества России с дружественными странами, в том числе с Вьетнамом.
Во встрече в узком составе участвовали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Николай Патрушев и Юрий Ушаков, министр экономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, замминистра обороны Василий Осьмаков. После переговоров в узком составе пройдет расширенный формат, а затем – подписание документов и заявление для прессы.
В Москву президент Вьетнама прилетел 7 сентября. В аэропорту его встречал Чернышенко. До переговоров в Кремле То Лам успел встретиться с председателем правительства Михаилом Мишустиным, председателями обеих палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, зампредом Совета безопасности, председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым.
С Путиным То Лам, тогда в должности генсекретаря ЦК Компартии Вьетнама, встречался в мае 2025 г., когда приезжал в Москву на торжественные мероприятия к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.