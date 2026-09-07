Президент Вьетнама То Лам прибыл в Россию

4 сентября в Кремле анонсировали переговоры То Лама и президента России Владимира Путина в Кремле, они запланированы на 9 сентября. Лидеры обсудят развитие стратегического партнерства двух стран, в частности, торгово-экономические и научные связи, гуманитарные обмены, вопросы безопасности и обороны. Также состоится обмен мнениями по международной и региональной повестке. По итогам планируется подписать пакет двусторонних документов.‍