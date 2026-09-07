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Президент Вьетнама То Лам прибыл в Россию

Ксения Наумчик
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Президент Вьетнама То Лам прибыл в Россию с государственным визитом в рамках международного турне. Об этом сообщает Вьетнамское информационное агентство.

4 сентября в Кремле анонсировали переговоры То Лама и президента России Владимира Путина в Кремле, они запланированы на 9 сентября. Лидеры обсудят развитие стратегического партнерства двух стран, в частности, торгово-экономические и научные связи, гуманитарные обмены, вопросы безопасности и обороны. Также состоится обмен мнениями по международной и региональной повестке. По итогам планируется подписать пакет двусторонних документов.‍

18 июня российский президент встречался с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом. Тогда Путин отметил, что российско-вьетнамские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства основаны на прочных традициях дружбы, доверия и взаимопомощи.

7 апреля парламент Вьетнама единогласно избрал То Лама президентом страны.

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