Путин 9 сентября проведет переговоры с президентом Вьетнама
Президент России Владимир Путин 9 сентября проведет в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, который посетит РФ с государственным визитом. Об этом сообщил Кремль.
Лидеры обсудят развитие всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, в частности, торгово-экономические и научные связи, гуманитарные обмены, вопросы безопасности и обороны. Также состоится обмен мнениями по международной и региональной повестке. По итогам планируется подписать пакет двусторонних документов.
18 июня Путин встречался с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом. Тогда президент РФ отметил, что российско-вьетнамские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства основаны на прочных традициях дружбы, доверия и взаимопомощи.
7 апреля парламент Вьетнама единогласно избрал То Лама президентом страны. То Лам – всего лишь третий человек в истории социалистического Вьетнама, который одновременно находится на двух руководящих постах (после Хо Ши Мина и скончавшегося в 2024 г. Нгуен Фу Чонга).