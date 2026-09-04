Путин 9 сентября проведет переговоры с президентом Вьетнама

7 апреля парламент Вьетнама единогласно избрал То Лама президентом страны. То Лам – всего лишь третий человек в истории социалистического Вьетнама, который одновременно находится на двух руководящих постах (после Хо Ши Мина и скончавшегося в 2024 г. Нгуен Фу Чонга).