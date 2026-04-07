Лидер Компартии Вьетнама То Лам получил пост президента

Это всего лишь третий человек в истории социалистического Вьетнама, который одновременно находится на двух руководящих постах (после Хо Ши Мина и скончавшегося в 2024 г. Нгуен Фу Чонга). В январе 2026 г. То Лам был переизбран на ключевой политический пост лидера Компартии, по сравнению с которым президент Вьетнама имеет символические полномочия.