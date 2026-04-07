Лидер Компартии Вьетнама То Лам получил пост президента
Парламент Вьетнама 7 апреля единогласно избрал президентом страны генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама (КПВ) То Лама. Об этом сообщает Vietnam Plus.
Отмечается, что кандидатуру генсека КПВ на пост президента до 2031 г. поддержали все 495 членов национального собрания Вьетнама. Таким образом, То Лам вернулся и на пост де-юре главы государства после короткого пребывания на нем в 2024 г.
Это всего лишь третий человек в истории социалистического Вьетнама, который одновременно находится на двух руководящих постах (после Хо Ши Мина и скончавшегося в 2024 г. Нгуен Фу Чонга). В январе 2026 г. То Лам был переизбран на ключевой политический пост лидера Компартии, по сравнению с которым президент Вьетнама имеет символические полномочия.
То Лам родился в провинции Хынгйен в 1957 г. в семье влиятельного офицера милиции и участника Вьетнамской войны. Окончив местную Академию народной безопасности, он поступил на службу в МВД. Затем То Лам перешел на службу в министерство общественной безопасности (МОБ) – ведомство, которое занимается управлением спецслужбами и другими силовыми органами. С 1982 г. состоит в Компартии.
То Лам считается сторонником консервативной линии, за время своего правления он успел запомниться реформой госуправления и проектами по развитию инфраструктуры. Во внешней политике Вьетнам продолжает курс на углубление связей со всеми основными центрами силами («бамбуковая дипломатия»).