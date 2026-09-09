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Путин встретился с президентом Вьетнама То Ламом

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился с генсекретарем Центрального комитета Коммунистической партии и президентом Вьетнама То Ламом. Церемония встречи прошла в Кремле, передает корреспондент «Ведомостей».

На церемонии также присутствовала супруга вьетнамского президента Нго Фыонг Ли. В Георгиевском зале прошло официальное фотографирование и представление делегаций.

В ходе встречи главы государств планируют обсудить развитие стратегического партнерства двух стран, в частности, торгово-экономические и научные связи, гуманитарные обмены, вопросы безопасности и обороны. Состоится также обмен мнениями по международной и региональной повестке, а по итогам встречи планируется подписание пакета двусторонних документов.‍

Анонсируя встречу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что встреча пройдет в узком составе в сопровождении делегаций двух стран. В ходе переговоров по видео-конференц-связи лидеры откроют лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней на базе совместного Российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра. То Ламу также вручат международную премию мира имени Льва Толстого.

7 сентября То Лам прибыл в Россию с государственным визитом в рамках международного турне. Вьетнамский лидер уже встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, премьер-министром Михаилом Мишустиным и заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

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