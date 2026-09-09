Путин встретился с президентом Вьетнама То Ламом

Анонсируя встречу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что встреча пройдет в узком составе в сопровождении делегаций двух стран. В ходе переговоров по видео-конференц-связи лидеры откроют лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней на базе совместного Российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра. То Ламу также вручат международную премию мира имени Льва Толстого.