Путин встретится с президентом Вьетнама То Ламом

7 сентября То Лам прибыл в Россию с государственным визитом в рамках международного турне. 4 сентября, анонсируя встречу Путина и президента Вьетнама, в Кремле назвали темой разговора развитие стратегического партнерства двух стран, в частности, торгово-экономические и научные связи, гуманитарные обмены, вопросы безопасности и обороны. Отмечалось, что состоится обмен мнениями по международной и региональной повестке и по итогам встречи планируется подписание пакета двусторонних документов.‍