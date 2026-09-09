Путин встретится с президентом Вьетнама То Ламом
Президент России Владимир Путин проведет встречу с генеральным секретарем ЦК Компартии и президентом Вьетнама То Ламом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что ранее вьетнамский лидер встречался с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, премьер-министром Михаилом Мишустиным и заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.
«Сегодня мы ожидаем очень содержательные переговоры на высшем уровне», – сказал Песков.
По его словам, встреча пройдет в узком составе в сопровождении делегаций двух стран. В ходе переговоров по видеоконференц-связи лидеры откроют лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра.
Песков добавил, что То Ламу также вручат международную премию мира имени Льва Толстого.
7 сентября То Лам прибыл в Россию с государственным визитом в рамках международного турне. 4 сентября, анонсируя встречу Путина и президента Вьетнама, в Кремле назвали темой разговора развитие стратегического партнерства двух стран, в частности, торгово-экономические и научные связи, гуманитарные обмены, вопросы безопасности и обороны. Отмечалось, что состоится обмен мнениями по международной и региональной повестке и по итогам встречи планируется подписание пакета двусторонних документов.