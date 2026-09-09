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Путин рассказал о дружеских отношениях между Вьетнамом и Россией

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Между Россией и Вьетнамом сложились особые отношения дружбы, взаимопонимания и сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Вьетнама То Ламом.

Российский лидер отметил, что такие особые отношения сложились еще со времен борьбы Вьетнама за суверенитет.

По словам Путина, Россия и Вьетнам продолжают взаимодействовать по широкому кругу направлений, включая культуру, образование и вопросы безопасности. Товарооборот между странами в прошлом году вырос почти на 6%, а в первом полугодии 2026 г. темпы роста практически удвоились.

То Лам, в свою очередь, заявил, что Вьетнам рассматривает отношения с Россией как приоритет внешней политики. Президент Вьетнама также выразил благодарность главе российского государства за содействие развитию двустороннего сотрудничества.

Встреча лидеров России и Вьетнама проходит в Кремле. На церемонии также присутствовала супруга вьетнамского президента Нго Фыонг Ли. В Георгиевском зале прошло официальное фотографирование и представление делегаций. В ходе встречи главы государств планируют обсудить развитие стратегического партнерства двух стран, в частности, торгово-экономические и научные связи, гуманитарные обмены, вопросы безопасности и обороны. Состоится также обмен мнениями по международной и региональной повестке, а по итогам встречи планируется подписание пакета двусторонних документов.‍

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что в ходе переговоров по видео-конференц-связи лидеры откроют лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней на базе совместного Российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра. То Ламу также вручат международную премию мира имени Льва Толстого.

7 сентября То Лам прибыл в Россию с государственным визитом в рамках международного турне. 

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