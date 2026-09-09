Путин рассказал о дружеских отношениях между Вьетнамом и Россией

Встреча лидеров России и Вьетнама проходит в Кремле. На церемонии также присутствовала супруга вьетнамского президента Нго Фыонг Ли. В Георгиевском зале прошло официальное фотографирование и представление делегаций. В ходе встречи главы государств планируют обсудить развитие стратегического партнерства двух стран, в частности, торгово-экономические и научные связи, гуманитарные обмены, вопросы безопасности и обороны. Состоится также обмен мнениями по международной и региональной повестке, а по итогам встречи планируется подписание пакета двусторонних документов.‍