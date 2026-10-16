Журналисты Politico пожаловались на плохой запах перед выступлением Зеленского
В пресс-центре Евросовета в Брюсселе журналисты, которые ожидали начала пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, пожаловались на неприятный запах, который, по их мнению, исходил от одного из присутствующих. Об этом сообщило издание Politico в соцсети Х.
В публикации отмечается, что подобный инцидент случается не в первый раз. Вчера вечером журналисты также столкнулись с подобным случаем. Они покинули пресс-конференцию, потому что кто-то испортил воздух.
«Поскольку все мы здесь существуем исключительно на кофе и страхе пропустить важное событие, вряд ли стоит удивляться подобным казусам. И все же – хотелось бы, чтобы этот таинственный распространитель зловония выходил на свежий воздух и решал свои деликатные проблемы там, прежде чем окружающие начнут падать в обморок», – призвали коллег авторы публикации.
16 октября Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр провели первые официальные двусторонние переговоры на полях саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе. Встреча длилась около 30 минут. Журналистов не допустили даже на протокольную часть переговоров. При этом газета The Guardian сообщила, что в ходе саммита Зеленский и руководство ЕС обсудили финансовую поддержку Украины, поставки средств ПВО и дальнейшую евроинтеграцию страны.