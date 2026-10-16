Журналисты Politico пожаловались на плохой запах перед выступлением Зеленского

«Поскольку все мы здесь существуем исключительно на кофе и страхе пропустить важное событие, вряд ли стоит удивляться подобным казусам. И все же – хотелось бы, чтобы этот таинственный распространитель зловония выходил на свежий воздух и решал свои деликатные проблемы там, прежде чем окружающие начнут падать в обморок», – призвали коллег авторы публикации.