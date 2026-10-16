Трамп предложил новому пресс-секретарю Белого дома пересмотреть свою роль
Президент США Дональд Трамп заявил, что посоветовал новому пресс-секретарю Белого дома Кэти Захарии пересмотреть свою роль после проблемного начала ее работы. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, сообщает Bloomberg.
По словам Трампа, он сказал Захарии: «Тебе не обязательно это делать, если не хочешь», добавив, что, по его мнению, с ней обошлись «грубо». «Я сказал ей: честно говоря, на твоем месте я бы пересмотрел». На вопрос, вынудит ли он ее уйти, Трамп ответил: «пусть она сама примет это решение». Он отметил, что проведет предвыборные митинги в Джорджии и Кентукки, а выходные – в Палм-Бич, и поговорит с Захарией после.
«Я сказал ей: думаю, тебе лучше быть счастливой, и я не уверен, что ты когда-нибудь сможешь быть счастливой на этой работе. Я сказал: Кэти, тебе это нужно? Не думаю, что тебе это нужно», – заявил президент США.
Захария занимает должность всего неделю. Она столкнулась с вопросами о своем резюме и квалификации после того, как представилась адвокатом, не сдав соответствующий экзамен, а также неудачно провела первый брифинг. Захария сменила Кэролайн Левитт, давнюю советницу Трампа, которая покинула пост пресс-секретаря в августе.
Это происходит чуть более чем за две недели до промежуточных выборов в конгресс в ноябре, на которых республиканцы пытаются убедить скептически настроенных избирателей остаться с ними на фоне недовольства стоимостью жизни. Если Захария уйдет, Трамп останется без пресс-секретаря Белого дома – должности, которая традиционно служит для продвижения повестки президента в СМИ.