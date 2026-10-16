Трамп предложил новому пресс-секретарю Белого дома пересмотреть свою роль

По словам Трампа, он сказал Захарии: «Тебе не обязательно это делать, если не хочешь», добавив, что, по его мнению, с ней обошлись «грубо». «Я сказал ей: честно говоря, на твоем месте я бы пересмотрел». На вопрос, вынудит ли он ее уйти, Трамп ответил: «пусть она сама примет это решение». Он отметил, что проведет предвыборные митинги в Джорджии и Кентукки, а выходные – в Палм-Бич, и поговорит с Захарией после.