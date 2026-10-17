От «паршивого художника» до худрука ГЭС-2: чем известен Франческо Бонами

Он организовал несколько выставок собственных картин, на которые почти никто не обратил внимания, а в конце 1980-х отправился за океан. Но штурм Штатов тоже провалился. «Я приехал в Нью-Йорк с [классическими] картинами в то время, как Джефф Кунс показывал своих кроликов из нержавеющей стали», – иронизировал он над собой в New York Magazine. Поняв, что «ведет заранее проигранную битву», Франческо Бонами бросил карьеру художника. Годы спустя, став именитым куратором, он снова возьмется за кисть, но опять разочаруется. «Я выставил одну из своих собственных картин в зале, подписав чужим именем, – признавался он в конце 2000-х. – Но люди проходили мимо, не проявляя никакого интереса».