У здания «ГЭС-2» в Москве установили новую скульптуру – «Садовую лопатку»

Скульптура швейцарского художника была установлена в центре Москвы временно в рамках открытия «ГЭС-2». Она представляет собой кусочки глины, которые были размяты художником, многократно увеличены, а затем отлиты в алюминии. После 2022 г. экспозицию оставили на Болотной набережной на неопределенный срок. Демонтаж экспозиции начался 28 июля этого года, скульптура была полностью разобрана 2 августа.