У здания «ГЭС-2» в Москве установили новую скульптуру – «Садовую лопатку»
Перед зданием «ГЭС-2» в Москве установили семиметровую скульптуру «Садовая лопатка» вместо «Большой глины №4» Урса Фишера. Об этом сообщает сайт Дома культуры.
Как говорится в сообщении «ГЭС-2», новая скульптура предлагает задуматься о культивации новых идей и смыслов, которые могут возникать из игры и фантазии.
«Садовая лопатка» была создана в 2001 г. Ее авторы – художники Клас Олденбург и Кошье ван Брюгген. Впервые «Садовая лопатка» выставлялась на крыше нью-йоркского Метрополитен-музея в 2002 г.
25 сентября скульптуру «Большая глина №4» установили у офиса «Новатэка» на Ленинском проспекте в Москве.
Скульптура швейцарского художника была установлена в центре Москвы временно в рамках открытия «ГЭС-2». Она представляет собой кусочки глины, которые были размяты художником, многократно увеличены, а затем отлиты в алюминии. После 2022 г. экспозицию оставили на Болотной набережной на неопределенный срок. Демонтаж экспозиции начался 28 июля этого года, скульптура была полностью разобрана 2 августа.