«Большую глину №4» перевезли к офису «Новатэка»
Скульптуру «Большая глина №4» Урса Фишера установили у офиса «Новатэка» на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС.
Председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон также является основателем фонда современного искусства V-A-C, «домом» которого является пространство «ГЭС-2». С 2021 г. «Большая глина №4» была установлена напротив Дома культуры «ГЭС-2».
Скульптура швейцарского художника была установлена в центре Москвы временно в рамках открытия «ГЭС-2». Она представляет собой кусочки глины, которые были размяты художником, многократно увеличены, а затем отлиты в алюминии. После 2022 г. экспозицию оставили на Болотной набережной на неопределенный срок.
Демонтаж экспозиции начался 28 июля этого года, скульптура была полностью разобрана 2 августа.
«Большая глина №4» в год установки в Москве была неоднозначна оценена широкой аудиторией. Концепция работы отражает не законченность, а сам процесс созидания. Фишер говорил, что его скульптура – «запись первобытного жеста». До этого работа, созданная в 2014 г., стояла в Манхэттене (2015 г.) и во Флоренции на площади Синьории (2017 г.)