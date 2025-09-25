«Большую глину №4» перевезли к офису «Новатэка»

«Большая глина №4» в год установки в Москве была неоднозначна оценена широкой аудиторией. Концепция работы отражает не законченность, а сам процесс созидания. Фишер говорил, что его скульптура – «запись первобытного жеста». До этого работа, созданная в 2014 г., стояла в Манхэттене (2015 г.) и во Флоренции на площади Синьории (2017 г.)