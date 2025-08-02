В Москве полностью разобрали скульптуру «Большая глина №4»
Скульптура Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве полностью разобрана, пишет «РИА Новости». Демонтаж экспозиции начался 28 июля.
По данным агентства, сейчас скульптура полностью разобрана, ее основание демонтировано.
Временная экспозиция «Большая глина № 4» начала работу в 2021 г. Скульптура представляет собой кусочки глины, которые были размяты художником, многократно увеличены, а затем отлиты в алюминии. Дом культуры «ГЭС-2» сообщил ранее на этой неделе, что вместо скульптуры Урса Фишера будет установлен другой художественный объект.