В Москве полностью разобрали скульптуру «Большая глина №4»

Временная экспозиция «Большая глина № 4» начала работу в 2021 г. Скульптура представляет собой кусочки глины, которые были размяты художником, многократно увеличены, а затем отлиты в алюминии. Дом культуры «ГЭС-2» сообщил ранее на этой неделе, что вместо скульптуры Урса Фишера будет установлен другой художественный объект.