Скульптуру «Большая глина № 4» в Москве начали разбирать для замены
Вместо скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной в Москве будет установлен другой художественный объект. На территории уже началась подготовка к замене, сообщили в Telegram-канале Дома культуры «ГЭС-2».
«Фишер запечатлел простой жест, знакомый с детства, – касание материала, из которого позже будет создано нечто новое. А что происходит после первого творческого импульса?» – анонсировали представители культурного пространства новую постройку.
В сообщении они напомнили, что временная экспозиция «Большая глина № 4» начала работу в 2021 г. Скульптура представляет собой кусочки глины, которые были размяты художником, многократно увеличены, а затем отлиты в алюминии. В «ГЭС-2» объяснили, что эта экспозиция стала метафорической. Она означает человеческую потребность творить, уточнили в Доме культуры.