Скульптуру «Большая глина № 4» в Москве начали разбирать для замены

В сообщении они напомнили, что временная экспозиция «Большая глина № 4» начала работу в 2021 г. Скульптура представляет собой кусочки глины, которые были размяты художником, многократно увеличены, а затем отлиты в алюминии. В «ГЭС-2» объяснили, что эта экспозиция стала метафорической. Она означает человеческую потребность творить, уточнили в Доме культуры.