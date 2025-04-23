Ольга Любимова представит Россию на похоронах папы римского

Ольга Любимова представит Россию на похоронах папы римскогоРешение принял президент Владимир Путин
На похоронах папы римского Франциска Россию представит министр культуры Ольга Любимова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Решение об этом принял президент Владимир Путин, уточнил представитель Кремля.
Днем 23 апреля Песков говорил, что в Кремле еще не определились с представителем РФ на похоронах папы римского. Прощание с понтификом пройдет 26 апреля в Ватикане.
Франциск (мирское имя – Хорхе Марио Бергольо) умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Последние месяцы у понтифика обострились проблемы со здоровьем. 14 февраля он был госпитализирован на фоне обострения рецидивирующего бронхита. 18 февраля сообщалось о прогрессировании заболевания – у понтифика диагностировали начало двусторонней пневмонии. Он был выписан из больницы в марте и начал проходить реабилитацию.