Ольга Любимова представит Россию на похоронах папы римского

Франциск (мирское имя – Хорхе Марио Бергольо) умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Последние месяцы у понтифика обострились проблемы со здоровьем. 14 февраля он был госпитализирован на фоне обострения рецидивирующего бронхита. 18 февраля сообщалось о прогрессировании заболевания – у понтифика диагностировали начало двусторонней пневмонии. Он был выписан из больницы в марте и начал проходить реабилитацию.