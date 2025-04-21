Высокая делегация РПЦ может принять участие в похоронах папы римского

21 апреля Франциск умер в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика. В последний раз глава католической церкви появился на публике 20 апреля. В своем пасхальном послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире», освобождению заложников в секторе Газа, военнопленных и политических заключенных.