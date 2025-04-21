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Высокая делегация РПЦ может принять участие в похоронах папы римского

Ведомости

Высокая делегация Русской православной церкви, возможно, примет участие в похоронах папы римского Франциска. Об этом сообщил «РИА Новости» секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

«Согласно церковному протоколу, такое участие является обычной практикой. Можно предположить, что и на погребение папы Франциска будет направлена высокая церковная делегация», – уточнил он.

21 апреля Франциск умер в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика. В последний раз глава католической церкви появился на публике 20 апреля. В своем пасхальном послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире», освобождению заложников в секторе Газа, военнопленных и политических заключенных.

Путин в связи со смертью Франциска выразил соболезнования камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу и всему католическому клиру. Президент указал, что ему довелось неоднократно общаться с понтификом и он навсегда сохранит самую светлую память о нем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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