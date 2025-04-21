Высокая делегация РПЦ может принять участие в похоронах папы римского
Высокая делегация Русской православной церкви, возможно, примет участие в похоронах папы римского Франциска. Об этом сообщил «РИА Новости» секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
«Согласно церковному протоколу, такое участие является обычной практикой. Можно предположить, что и на погребение папы Франциска будет направлена высокая церковная делегация», – уточнил он.
21 апреля Франциск умер в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика. В последний раз глава католической церкви появился на публике 20 апреля. В своем пасхальном послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире», освобождению заложников в секторе Газа, военнопленных и политических заключенных.
Путин в связи со смертью Франциска выразил соболезнования камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу и всему католическому клиру. Президент указал, что ему довелось неоднократно общаться с понтификом и он навсегда сохранит самую светлую память о нем.