В Кремле не определились с представителем РФ на похоронах папы римского

Франциск умер 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Причиной смерти стал инсульт. Его последнее публичное выступление состоялось за день до кончины, когда он обратился к верующим с балкона базилики Святого Петра по случаю Пасхи. В своем послании Urbi et Orbi понтифик выступил с призывом к «миру во всем мире».