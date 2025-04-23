В Кремле не определились с представителем РФ на похоронах папы римского
Пока неизвестно, кто будет представлять Россию на похоронах папы римского Франциска 26 апреля. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Франциск умер 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Причиной смерти стал инсульт. Его последнее публичное выступление состоялось за день до кончины, когда он обратился к верующим с балкона базилики Святого Петра по случаю Пасхи. В своем послании Urbi et Orbi понтифик выступил с призывом к «миру во всем мире».
Посетить похороны папы римского планируют ряд мировых лидеров. В частности, о намерении приехать сообщили президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и первая леди Жания Лула да Силва, президент Украины Владимир Зеленский и президент Аргентины Хавьер Милей. Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп также подтвердил свое присутствие на похоронах.
22 апреля Песков уточнил, что президент России Владимир Путин не планирует поездку на похороны понтифика. Ранее Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Франциска, отметив его роль в развитии диалога между Русской православной церковью (РПЦ) и Римско-католической церковью, а также в укреплении отношений между Россией и Святым престолом.
Секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) допустил, что высокая делегация РПЦ может принять участие в похоронах Франциска согласно церковному протоколу.