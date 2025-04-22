Кто соберется на похоронах папы римского в Ватикане

Кто соберется на похоронах папы римского в ВатиканеЦеремония запланирована на 26 апреля
Церемония похорон папы римского Франциска начнется в 10:00 (11:00 мск) 26 апреля в соборе Святого Петра. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Ватикана.
По данным Vatican News, прощание с папой римским Франциском проходит в доме Святой Марфы – капелле его ватиканской резиденции. 23 апреля гроб с телом понтифика будет выставлен в соборе Святого Петра. Проститься с покойным смогут все желающие в течение трех дней.
Ватикан также опубликовал завещание папы римского Франциска, в котором он выразил желание быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре на Эсквилинском холме в Риме.
«Усыпальница должна быть в земле, простой, без особых украшений и с единственной надписью: Franciscus», – сказано в завещании.
Посетить похороны понтифика планируют ряд мировых лидеров. Так, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил BFMTV, что приедет на церемонию, «как и должно быть».
В Рим также прибудет президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и первая леди Жания Лула да Силва. 21 апреля бразильский лидер объявил в стране семидневный траур. Президент Аргентины Хавьер Милей и лидер Украины Владимир Зеленский также намерены приехать.
Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп подтвердил свое присутствие на похоронах. Американский лидер выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика. Он подчеркнул, что папа римский Франциск был «хорошим человеком, который усердно работал и любил мир». Трамп также распорядился приспустить государственные флаги страны в знак почтения памяти покойного.
Президент Польши Анджей Дуда также намерен посетить церемонию вместе с супругой, сообщает канцелярия польского лидера в соцсети X.
Участие в похоронах папы римского Франциска примет председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Он будет представлять на церемонии Русскую православную церковь по благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, пишет «РИА Новости».
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин не планирует поездку на похороны папы римского Франциска.
21 апреля папа римский Франциск скончался от инсульта в своей резиденции в Ватикане. Понтифик умер на следующий день после того, как он произнес послание по случаю Пасхи с балкона базилики Святого Петра.