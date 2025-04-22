Кто соберется на похоронах папы римского в Ватикане

Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп подтвердил свое присутствие на похоронах. Американский лидер выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика. Он подчеркнул, что папа римский Франциск был «хорошим человеком, который усердно работал и любил мир». Трамп также распорядился приспустить государственные флаги страны в знак почтения памяти покойного.