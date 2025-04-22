В Ватикане проходит прощание с папой римским
Прощание с папой римским Франциском проходит в доме Святой Марфы – капелле его ватиканской резиденции, передает издание Vatican News.
С ним приходят прощаться члены курии, сотрудники Ватикана, его ассистенты и обслуживающий персонал. Вокруг гроба, поясняет издание, стоит караул швейцарских гвардейцев, рядом находится госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин и кардинал-камерленго Кевин Фаррелл, которому поручено руководить процессом похорон Франциска.
23 апреля гроб с телом понтифика должен быть выставлен в соборе святого Петра для публичного прощания, которое продлится три дня.
Папа римский Франциск умер от инсульта 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Смерть понтифика наступила на следующий день после того, как он произнес послание с балкона базилики Святого Петра по случаю Пасхи.