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Трамп подтвердил свое присутствие на похоронах папы римского

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что вместе с первой леди Меланией Трамп посетит похороны папы римского Франциска. Он сообщил об этом в своей социальной сети Truth Social.

«Мы с Меланией отправимся на похороны папы римского Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем этого!» – написал американский лидер.

До этого Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика. По его словам, папа римский Франциск был «хорошим человеком, который усердно работал и любил мир». Также президент США распорядился приспустить государственные флаги страны в знак почтения памяти покойного.

Папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Согласно протоколу, его похороны состоятся в период с 25 по 27 апреля, но точная дата будет определена кардиналами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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