Трамп подтвердил свое присутствие на похоронах папы римского
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что вместе с первой леди Меланией Трамп посетит похороны папы римского Франциска. Он сообщил об этом в своей социальной сети Truth Social.
«Мы с Меланией отправимся на похороны папы римского Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем этого!» – написал американский лидер.
До этого Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика. По его словам, папа римский Франциск был «хорошим человеком, который усердно работал и любил мир». Также президент США распорядился приспустить государственные флаги страны в знак почтения памяти покойного.
Папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Согласно протоколу, его похороны состоятся в период с 25 по 27 апреля, но точная дата будет определена кардиналами.