Трамп распорядился приспустить флаги в связи со смертью папы римского
Президент США Дональд Трамп сообщил, что все флаги в стране будут приспущены в знак траура по папе римскому Франциску.
«Я только что подписал указ приспустить все флаги нашей страны – всех федеральных и штатных – в память о папе римском Франциске. Он был хорошим человеком, много трудился, любил весь мир, и для меня честь сделать это», – сказал Трамп.
О смерти папы римского Франциска (Хорхе Марио Бергольо) стало известно 21 апреля. Он скончался в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика, а с февраля этого года состояние Франциска начало ухудшаться. В последний раз понтифик появился на публике в Пасху 20 апреля. В своем послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире».
В связи с кончиной понтифика президент Аргентины Хавьер Милей объявит неделю траура. В Испании также объявлен трехдневный траур.