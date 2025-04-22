Путин не планирует поездку на похороны папы римского Франциска
Президент России Владимир Путин не планирует поездку на похороны папы римского Франциска. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
«Таких планов у президента нет», – сказал представитель Кремля.
21 апреля Путин выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика, подчеркнув его роль в развитии диалога между Русской православной церковью и Римско-католической церковью, а также в укреплении отношений между Россией и Святым Престолом.
Папа римский Франциск скончался 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Причиной смерти стал инсульт. Последнее публичное выступление понтифика состоялось за день до его кончины, когда он обратился к верующим с балкона базилики Святого Петра по случаю Пасхи.
23 апреля гроб с телом папы Франциска будет выставлен в соборе святого Петра для прощания, которое продлится три дня. Похороны назначены на 26 апреля.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что вместе с первой леди Меланией Трамп примет участие в церемонии прощания с папой римским.