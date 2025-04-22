Путин не планирует поездку на похороны папы римского Франциска

Папа римский Франциск скончался 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Причиной смерти стал инсульт. Последнее публичное выступление понтифика состоялось за день до его кончины, когда он обратился к верующим с балкона базилики Святого Петра по случаю Пасхи.