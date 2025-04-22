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Патриарх Кирилл: папа Франциск не разрешал ссорить его с РПЦ

Ведомости

Папа римский Франциск не разрешал окружению ссорить его с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с президентом Владимиром Путиным и патриархом Сербским Порфирием.

«Он был человеком достаточно твердых взглядов и убеждений, несмотря на то, что на него оказывалось очень большое давление, также в плане охлаждения отношений с Русской церковью», – сказал он (цитата по ТАСС).

К этому патриарх привел цитату Франциска: «Когда его очень сильно приперли, простите за грубое слово, он сказал только короткую фразу: "Не ссорьте меня с Кириллом", повернулся и ушел».

«Ведомости» писали в феврале, что Франциск стал первым папой, организовавшим встречу глав католической и Русской православной церквей. Встреча Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась в феврале 2016 г.

Франциск (мирское имя – Хорхе Марио Бергольо) умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика. В феврале он был госпитализирован на фоне обострения рецидивирующего бронхита. Тогда же сообщалось о прогрессировании заболевания – у понтифика диагностировали начало двусторонней пневмонии.

При этом весной его состояние улучшилось, и он был выписан из больницы. С марта он проходил реабилитацию в Доме Святой Марфы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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