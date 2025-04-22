Патриарх Кирилл: папа Франциск не разрешал ссорить его с РПЦ
Папа римский Франциск не разрешал окружению ссорить его с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с президентом Владимиром Путиным и патриархом Сербским Порфирием.
«Он был человеком достаточно твердых взглядов и убеждений, несмотря на то, что на него оказывалось очень большое давление, также в плане охлаждения отношений с Русской церковью», – сказал он (цитата по ТАСС).
К этому патриарх привел цитату Франциска: «Когда его очень сильно приперли, простите за грубое слово, он сказал только короткую фразу: "Не ссорьте меня с Кириллом", повернулся и ушел».
«Ведомости» писали в феврале, что Франциск стал первым папой, организовавшим встречу глав католической и Русской православной церквей. Встреча Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась в феврале 2016 г.
Франциск (мирское имя – Хорхе Марио Бергольо) умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика. В феврале он был госпитализирован на фоне обострения рецидивирующего бронхита. Тогда же сообщалось о прогрессировании заболевания – у понтифика диагностировали начало двусторонней пневмонии.
При этом весной его состояние улучшилось, и он был выписан из больницы. С марта он проходил реабилитацию в Доме Святой Марфы.