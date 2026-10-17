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Путин поздравил президента Индонезии с 75-летием

Ася Султанова

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием президента Индонезии Прабово Субианто. Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер в телеграмме отметил, что Субианто снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом как опытный и дальновидный политик, который много делает для развития Индонезии и защиты ее интересов на мировой арене.

Путин высоко оценил принципиальный настрой индонезийского лидера на дальнейшее укрепление дружественных российско-индонезийских отношений. По его словам, плодотворные контакты сторон активизируют конструктивное сотрудничество на важнейших направлениях партнерского взаимодействия Москвы и Джакарты в рамках ООН, БРИКС, диалога «Россия – АСЕАН» и других многосторонних структур.

Российский президент подчеркнул, что стороны продолжат последовательную работу по вопросам региональной и глобальной повестки дня для обеспечения международной стабильности и безопасности.

3 сентября Путин на встрече с Субианто назвал Индонезию ключевым партнером России в Юго-Восточной Азии, отметив, что страны связывают узы дружбы на протяжении многих лет. По словам российского президента, товарооборот в прошлом году вырос более чем на 12%. 

16 октября правительство РФ сообщило, что Россия и Индонезия прорабатывают возможность организации совместного пробного рейса по Северному морскому пути в 2027 г. Этот вопрос обсуждался в ходе рабочей поездки первого вице-премьера России Дениса Мантурова в Индонезию. 

Мантуров в интервью «Интерфаксу» отметил, что промышленный экспорт стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Индонезию может увеличиться как минимум на четверть после вступления в силу соглашения о свободной торговле.

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