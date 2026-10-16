Мантуров ожидает роста промышленного экспорта ЕАЭС в Индонезию на четверть
Промышленный экспорт стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Индонезию может увеличиться как минимум на четверть после вступления в силу соглашения о свободной торговле. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу».
По его словам, соглашение должно придать дополнительный импульс торгово-экономическим связям ЕАЭС с Индонезией. Помимо увеличения взаимных поставок документ создаст условия для формирования совместных производственных цепочек и локализации предприятий. Индонезия, в свою очередь, сможет нарастить экспорт промышленной продукции на рынки стран союза.
Мантуров отметил, что Индонезия занимает второе место после Вьетнама по объему российской торговли со странами Юго-Восточной Азии. На нее приходится почти четверть этого товарооборота. По итогам 2025 г. объем торговли России с Индонезией достиг $5 млрд.
Ключевыми направлениями российского экспорта в азиатскую страну первый вице-премьер назвал металлы, включая алюминий, калийные удобрения, различное оборудование и каменный уголь. Ожидается, что снижение торговых барьеров позволит расширить поставки этой продукции и укрепить промышленное сотрудничество.
3 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Прабово Субианто назвал страну ключевым партнером России в Юго-Восточной Азии, отметив, что страны связывают узы дружбы на протяжении многих лет. По словам российского президента, товарооборот в прошлом году вырос более чем на 12%. Ведется работа по развитию сотрудничества в сельском хозяйстве, судостроении, информационных технологиях и энергетике, включая атомную. Подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.