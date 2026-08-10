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Главная / Экономика /

Правила e-commerce и борьба с ростом цен: о чем договорились премьеры стран ЕАЭС

Стороны рассчитывают на расширение сотрудничества на внешнем контуре
Анастасия Бойко
Премьеры стран ЕАЭС впервые за полтора года собрались в полном составе
Премьеры стран ЕАЭС впервые за полтора года собрались в полном составе / Максим Стулов / Ведомости

Даже с учетом глобальных вызовов динамика макроэкономических показателей в ЕАЭС положительная – за полугодие вырос реальный валовой внутренний продукт, а также промышленное производство, сельское хозяйство, розница. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправсовета. Мероприятие проходило в резиденции президента Киргизии в курортном центре страны Чолпан-Ате. Помимо российского премьера в нем приняли участие главы правительств стран – участниц ЕАЭС: Киргизии, Казахстана (в этом году председательствует в органах союза), Белоруссии, Армении, а также государств-наблюдателей (Узбекистан, Иран, Куба).

Объем торговли России со странами ЕАЭС с января по май увеличился на 10%, а внутренние товарные потоки между странами объединения составили 7,5 трлн руб., заявил Мишустин. По итогам 2026 г. объем взаимной торговли между государствами ЕАЭС может вырасти на 7,3% до $102 млрд после снижения на 3,5% в прошлом году, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. За пять месяцев рост взаимной торговли стран «пятерки» составил 8%, превысив $39 млрд (3 трлн руб.), пояснил министр экономического развития Максим Решетников.

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