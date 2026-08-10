Правила e-commerce и борьба с ростом цен: о чем договорились премьеры стран ЕАЭС

Даже с учетом глобальных вызовов динамика макроэкономических показателей в ЕАЭС положительная – за полугодие вырос реальный валовой внутренний продукт, а также промышленное производство, сельское хозяйство, розница. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправсовета. Мероприятие проходило в резиденции президента Киргизии в курортном центре страны Чолпан-Ате. Помимо российского премьера в нем приняли участие главы правительств стран – участниц ЕАЭС: Киргизии, Казахстана (в этом году председательствует в органах союза), Белоруссии, Армении, а также государств-наблюдателей (Узбекистан, Иран, Куба).