Путин и президент Индонезии обсудили сотрудничество на ВЭФ

Путин назвал Индонезию ключевым партнером России в Юго-Восточной Азии, отметив, что страны связывают узы дружбы на протяжении многих лет. Товарооборот в прошлом году вырос более чем на 12%. Ведется работа по развитию сотрудничества в сельском хозяйстве, судостроении, информационных технологиях и энергетике, включая атомную. Подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.