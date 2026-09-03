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Путин и президент Индонезии обсудили сотрудничество на ВЭФ

Российский лидер назвал Джакарту надежным партнером РФ в рамках АСЕАН и на площадке ООН
Инна Шульгина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений, сотрудничество в экономике, энергетике и международных делах в формате рабочего завтрака. «Ведомости» собрали основные тезисы из их выступлений.

О стратегическом партнерстве и торговле

Путин назвал Индонезию ключевым партнером России в Юго-Восточной Азии, отметив, что страны связывают узы дружбы на протяжении многих лет. Товарооборот в прошлом году вырос более чем на 12%. Ведется работа по развитию сотрудничества в сельском хозяйстве, судостроении, информационных технологиях и энергетике, включая атомную. Подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.

«Мы встречаемся с вами второй раз в этом году. Я очень рад этому. Наши личные отношения отражают и подлинно стратегический характер межгосударственных связей», – сказал Путин Субианто.

Путин подчеркнул, что Джакарта – надежный партнер России в рамках АСЕАН и на площадке ООН. Он выразил уверенность, что сегодняшние встречи придадут новый импульс двусторонним отношениям.

Позиция Индонезии

Президент Прабово Субианто поблагодарил Путина за теплый прем и отметил, что Индонезия и Россия имеют более чем 50-летнюю историю отношений. Он подчеркнул, что Россия – важный союзник, и в прошлом году отношения достигли уровня стратегического партнерства. Индонезия готова и дальше укреплять торгово-экономическое сотрудничество.

Лидер Индонезии также заявил, что участие в Восточном экономическом форуме открывает большие возможности для укрепления сотрудничества в тихоокеанском регионе. Он отметил важность морского сотрудничества.‍

В апреле Субианто совершил рабочий визит в Москву, где его принял Путин. На встрече президенты обсудили перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства, вопросы энергетической безопасности, а также поставки российских энергоносителей в условиях кризиса на Ближнем Востоке.

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