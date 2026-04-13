Зачем Москву посетил президент Индонезии Прабово Субианто

Индонезия проявляла интерес к российской нефти в 2022 г. еще при тогдашнем президенте Джоко Видодо на фоне российско-украинского конфликта, напомнил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Александр Белогорьев. Но до ноября 2025 г. Индия, Китай и Турция потребляли почти все доступные объемы российского нефтеэкспорта, говорит он. К тому же индонезийские НПЗ настроены на более легкие сорта нефти. Кроме того, в тот период Индонезия и другие азиатские страны опасались вторичных санкций США. Импорт российской нефти могли себе позволить лишь Китай и Индия. По мнению Белогорьева, потенциально Россия может поставлять на индонезийский рынок 100 000–150 000 барр. в сутки и 100 000 барр. нефтепродуктов. «С середины 1990-х гг. добыча нефти в Индонезии из-за истощения старой ресурсной базы и провалов в геологоразведке снизилась с 1,6 млн до 0,6 млн барр. в сутки. Еще в 2003 г. страна превратилась в нетто-импортера нефти», – сказал эксперт.