Зачем Москву посетил президент Индонезии Прабово Субианто

Зачем Москву посетил президент Индонезии Прабово СубиантоЭтот визит состоялся на фоне мирового энергетического кризиса
Президент Индонезии Прабово Субианто в ходе рабочего визита в Москву 13 апреля провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Это третья поездка индонезийского политика в Россию в ранге главы государства и пятая личная встреча с Путиным. На встрече лидеры обсудили перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства, вопросы энергетической безопасности, а также поставки российских энергоносителей в условиях кризиса на Ближнем Востоке.
Помимо Субианто в состав индонезийской переговорной делегации вошли министр иностранных дел Сугионо, министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия и госсекретарь кабинета Тедди Индра Виджая. С российской стороны – министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава Минэнерго Сергей Цивилев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Открывая переговоры, российский лидер отметил особый характер отношений между Россией и Индонезией и пожелал, чтобы в условиях сложной международной ситуации две страны смогли найти решения для поддержания стабильной ситуации в торговле. В числе наиболее перспективных направлений сотрудничества Путин назвал космос, сельское хозяйство, фармацевтику и энергетику.
Со своей стороны, индонезийский лидер поблагодарил российское руководство за помощь в быстром присоединении Индонезии к БРИКС (входит с января 2025 г.) и выразил признательность Путину за то, что он оказывает поддержку Джакарте по многим международным вопросам. По его словам, визит индонезийской делегации в Москву состоялся с целью обсуждения сотрудничества в сфере экономики и энергетики. Субианто провел переговоры с российскими ведомствами и компаниями, а также выразил готовность лично содействовать ускоренному решению вопросов расчетов с Россией.
Индонезийский президент намекнул на возможные переговоры с российским президентом в ходе своего выступления перед высокопоставленными чиновниками в Государственном дворце в Джакарте 8 апреля. Тогда он не назвал Россию в качестве пункта своего назначения, но подчеркнул, что эта зарубежная поездка будет совершена ради обеспечения стабильных поставок нефти в Индонезию на фоне частичного перекрытия Ираном Ормузского пролива. Собственная добыча Индонезии покрывает лишь треть суточных потребностей страны в сырье (из 1,6 млн барр. в сутки). При этом энергоресурсы с Ближнего Востока занимают порядка 25% энергоимпорта республики. Страна полагается на поставки нефтепродуктов из-за рубежа, поскольку собственная устаревшая нефтеперерабатывающая промышленность удовлетворяет лишь 60% потребностей.
Импорт российских нефтепродуктов пока занимает незначительную долю в российско-индонезийском товарообороте – всего $210 млн. По итогам 2024 г. объем двусторонней торговли составил $4,3 млрд (рост на 80% за последние пять лет), российский экспорт занимает более половины этой суммы. Россия поставляет в Индонезию преимущественно уголь ($874,7 млн), удобрения ($451,5 млн), пшеницу ($376,4 млн), сталь и железо ($232,4 млн) (данные за 2024 г.). Индонезийцы экспортируют на российский рынок главным образом продовольствие, сельхозсырье, машины, оборудование, текстиль и обувь, продукцию химической промышленности.
Индонезия проявляла интерес к российской нефти в 2022 г. еще при тогдашнем президенте Джоко Видодо на фоне российско-украинского конфликта, напомнил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Александр Белогорьев. Но до ноября 2025 г. Индия, Китай и Турция потребляли почти все доступные объемы российского нефтеэкспорта, говорит он. К тому же индонезийские НПЗ настроены на более легкие сорта нефти. Кроме того, в тот период Индонезия и другие азиатские страны опасались вторичных санкций США. Импорт российской нефти могли себе позволить лишь Китай и Индия. По мнению Белогорьева, потенциально Россия может поставлять на индонезийский рынок 100 000–150 000 барр. в сутки и 100 000 барр. нефтепродуктов. «С середины 1990-х гг. добыча нефти в Индонезии из-за истощения старой ресурсной базы и провалов в геологоразведке снизилась с 1,6 млн до 0,6 млн барр. в сутки. Еще в 2003 г. страна превратилась в нетто-импортера нефти», – сказал эксперт.
С 2024 г. Россия нарастила нефтяной экспорт в Индонезию с $210 млн до $860 млн, но этот объем покрывает всего 5% от ее общей потребности в сырье, говорит ведущий эксперт ЦМАКПа Андрей Гнидченко. Больше всего в 2025 г. в республику, по словам эксперта, экспортировали Нигерия (23%), Ангола (18%), Саудовская Аравия (15%) и Бразилия (7%). «Из-за ситуации на Ближнем Востоке Россия потенциально может частично заместить саудовскую нефть на индонезийском рынке, но речь пока может идти лишь об объемах в пределах $700–800 млн в год», – допустил эксперт.
Предыдущий раз Субианто провел переговоры с Путиным в Москве в декабре 2025 г., по итогам которых главы государств договорились углубить торгово-экономическое и военное сотрудничество. Вскоре в том же месяце участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС; Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) подписали в Санкт-Петербурге соглашение о зоне свободной торговли с Индонезией. Документ предполагает поэтапное обнуление пошлин в отношении свыше 90% товарной номенклатуры и 95% взаимного товарооборота в течение периода от трех до 15 лет.
До этого индонезийский президент встречался с Путиным в июне 2025 г. на полях Петербургского международного экономического форума, после чего они приняли декларацию о стратегическом партнерстве между Россией и Индонезией. Россия проявляет стратегический интерес к Индонезии и другим странам Юго-Восточной Азии, но говорить о долгосрочной заинтересованности стран региона в российской нефти пока рано, заметила директор Центра АСЕАН МГИМО Екатерина Колдунова. После окончания ближневосточного кризиса США в любой момент могут вернуться к усиленному санкционному давлению, предупредила политолог.