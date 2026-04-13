О чем говорили Путин и президент Индонезии

О чем говорили Путин и президент ИндонезииЛидеры обсудили торговлю, финансовые транзакции и мировую политику
Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с индонезийским коллегой Прабово Субианто, который находится в России с официальным визитом.
«Ведомости» собрали главное, о чем говорили лидеры государств на встрече в Кремле.
Что сказал Путин:
Президент РФ назвал приезд Субианто в Россию очень важным и востребованным «и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации двусторонних связей».
Путин назвал энергетику, космос, сельское хозяйство, промышленную кооперацию и фармацевтику наиболее перспективными направлениями для работы России и Индонезии.
Россия и Индонезия найдут решение для поддержания стабильной торговли, а визит Субианто послужит этому. Российский лидер напомнил, что в 2025 г. товарооборот между странами вырос на 12,5%.
Путин отметил гуманитарные связи между странами, в том числе, в сфере культуры и образования. Министерства иностранных дел двух стран работают интенсивно друг с другом на всех международных площадках.
Что сказал Субианто:
Субианто поблагодарил Путина за его личную поддержку по важным для Джакарты вопросам. Он поздравил его с Пасхой и Днем космонавтики.
Лидер Индонезии отметил развитие по всем направлениям договоренностей прошлой встречи. По его словам, по некоторым требуется дополнительное взаимодействие, чтобы ускорить реализацию проектов. Это касается финансовых транзакций в первую очередь. Субианто также заявил о важности сотрудничества в сфере энергетики.
Президент Индонезии заявил, что видит безусловный позитивный вклад России в современное геополитическое развитие. Он подчеркнул, что проводить совместные консультации и обсуждать приоритетные направления сотрудничества крайне важно.
В декабре 2025 г. Путин принял Субианто в Кремле, это были вторые переговоры лидеров в России за прошлый год. До этого стороны подписали декларацию о стратегическом партнерстве и выступали на пленарной сессии ПМЭФ в июне. Помимо переговоров, они также встречались в сентябре на параде к 80-летию окончания Второй мировой войны в Пекине.