Россия и Индонезия планируют пробный рейс по Севморпути в 2027 году

До этого Мантуров в интервью «Интерфаксу» заявил, что промышленный экспорт стран ЕАЭС в Индонезию может увеличиться как минимум на четверть после вступления в силу соглашения о свободной торговле. По его словам, соглашение должно придать дополнительный импульс торгово-экономическим связям ЕАЭС с Индонезией. Помимо увеличения взаимных поставок документ создаст условия для формирования совместных производственных цепочек и локализации предприятий. Индонезия, в свою очередь, сможет нарастить экспорт промышленной продукции на рынки стран союза. Мантуров отметил, что Индонезия занимает второе место после Вьетнама по объему российской торговли со странами Юго-Восточной Азии. На нее приходится почти четверть этого товарооборота. По итогам 2025 г. объем торговли России с Индонезией достиг $5 млрд.