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Россия и Индонезия планируют пробный рейс по Севморпути в 2027 году

Ксения Наумчик
Владимир Астапкович / РИА Новости
Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия и Индонезия прорабатывают возможность организации совместного пробного рейса по Северному морскому пути в 2027 г. Он позволит оценить эффективность использования арктического маршрута для транзитных перевозок, сообщили в правительстве РФ.

Вопрос обсуждался в ходе рабочей поездки первого вице-премьера России Дениса Мантурова в Индонезию. Там он встретился с министром-координатором по экономическим вопросам страны Аирланггой Хартарто, который является сопредседателем совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

Помимо логистики представители двух стран рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Основное внимание уделили торговле, инвестициям, финансовому взаимодействию, промышленности и энергетике.

До этого Мантуров в интервью «Интерфаксу» заявил, что промышленный экспорт стран ЕАЭС в Индонезию может увеличиться как минимум на четверть после вступления в силу соглашения о свободной торговле. По его словам, соглашение должно придать дополнительный импульс торгово-экономическим связям ЕАЭС с Индонезией. Помимо увеличения взаимных поставок документ создаст условия для формирования совместных производственных цепочек и локализации предприятий. Индонезия, в свою очередь, сможет нарастить экспорт промышленной продукции на рынки стран союза. Мантуров отметил, что Индонезия занимает второе место после Вьетнама по объему российской торговли со странами Юго-Восточной Азии. На нее приходится почти четверть этого товарооборота. По итогам 2025 г. объем торговли России с Индонезией достиг $5 млрд.

3 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Прабово Субианто назвал страну ключевым партнером России в Юго-Восточной Азии, отметив, что страны связывают узы дружбы на протяжении многих лет. По словам российского президента, товарооборот в прошлом году вырос более чем на 12%. Ведется работа по развитию сотрудничества в сельском хозяйстве, судостроении, информационных технологиях и энергетике, включая атомную.

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