Нищета в мире в цифрах и графиках

Впечатляющие успехи борьбы с нищетой в прошлые десятилетия во-многом связаны с резким экономическим подъемом в странах Азии. Так, в 1990 г. на Восточную Азию (в первую очередь Китай) приходилось 53% всей мировой нищеты (1,22 млрд человек). К 2026 г. этот показатель упал до 4,8% (что равняется 38,9 млн человек). Индия и другие южноазиатские страны смогли сократить число людей за чертой крайней бедности с 503 млн (21,9%) до 28,8 млн человек (3,5%). В результате эпицентр мировой нищеты сдвинулся в Африку к югу от Сахары: если в 1990 г. на нее приходилось лишь 13,9% всей экстремальной бедности мира, то в 2026 г. – уже почти три четверти (72,3%).