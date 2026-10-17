Нищета в мире в цифрах и графиках

Нищета в мире в цифрах и графикахПочти каждый десятый житель Земли проживает за чертой крайней бедности
17 октября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Эту памятную дату ООН учредила в 1992 г., приурочив ее акции на площади Трокадеро в Париже, когда около 100 000 человек собрались там 17 октября 1987 г. и заявили, что нищета является нарушением прав человека. За последующие десятилетия мир достиг значительных успехов в устранении крайней бедности, но в последние годы прогресс замедлился, а в недалеком будущем уровень нищеты вновь может вырасти. Подробнее об этом – в графиках «Ведомостей».
В мире существуют разные подходы к оценке уровня крайней бедности и подсчетам людей, в ней пребывающих. Одним из наиболее авторитетных и использующихся в том числе ООН является международный порог крайней бедности (International Poverty Line, IPL), рассчитываемый Всемирным банком (ВБ). С июля 2025 г. он составляет $3 в день с поправкой на паритет покупательной способности (ППС) в базовых ценах 2021 г. (то есть с учетом разницы в ценах на товары и услуги в разных странах).
Чтобы определить границы крайней бедности, ВБ исследует, какие пороги официально используются правительствами разных стран, и затем высчитывает медианное значение для государств с наименьшими доходами. Получившееся таким образом значение отражает чрезвычайно низкий уровень жизни, сопровождающийся нехваткой еды, воды, медицины и крыши над головой. По данным ВБ, ниже порога нищеты живут порядка 811 млн человек – 9,8% населения планеты. Наихудшая ситуация (более 70%) зафиксирована в странах Африки к югу от Сахары – ДР Конго, Мозамбике, Южном Судане, Бурунди и Замбии.
При этом важно понимать, что отметка $3 в день подходит для стран с самыми низкими доходами, но почти не репрезентативна для более благополучных государств, где выше запросы и стоимость жизни. Поэтому Всемирный банк также использует порог в $4,2 в день для более развитых стран, но с уровнем дохода ниже среднего и $8,3 в день – для стран с уровнем дохода выше среднего.
Исходя из этого, за последние 45 лет уровень крайней бедности в мире снизился с 47,1% до 9,8%, а число людей с доходами ниже этой черты – с 2,1 млрд до 811 млн. В то же время общая доля людей в мире с доходами ниже $8,3 в день сократилась только с 69,5% до 44,4%, а число людей в бедственном положении даже выросло – на 17,1% до 3,68 млрд человек (за счет роста населения планеты).
Еще один тревожный тренд, который следует из данных ВБ, – замедление темпов снижения крайней бедности. Так, в 1990-е число людей за чертой экстремальной нищеты снизилось на 1,4%, в 2000-е – уже на 28,5%, а в 2010-е – на рекордные 43%, подсчитали «Ведомости». Но пандемийный 2020 г. стал первым с 1998-го годом, когда показатель резко скакнул вверх: с 837 до 896 млн человек. За последующие шесть лет уровень крайней бедности снизился лишь на 9,5%.
Впечатляющие успехи борьбы с нищетой в прошлые десятилетия во-многом связаны с резким экономическим подъемом в странах Азии. Так, в 1990 г. на Восточную Азию (в первую очередь Китай) приходилось 53% всей мировой нищеты (1,22 млрд человек). К 2026 г. этот показатель упал до 4,8% (что равняется 38,9 млн человек). Индия и другие южноазиатские страны смогли сократить число людей за чертой крайней бедности с 503 млн (21,9%) до 28,8 млн человек (3,5%). В результате эпицентр мировой нищеты сдвинулся в Африку к югу от Сахары: если в 1990 г. на нее приходилось лишь 13,9% всей экстремальной бедности мира, то в 2026 г. – уже почти три четверти (72,3%).
Беднейшие страны Африки, в отличие от Азии 1990-х, пребывают в многолетней экономической стагнации, в регионе продолжаются вооруженные конфликты, а рождаемость при этом продолжает расти. В этих условиях эксперты ожидают, что к 2030 г. число людей за чертой крайней нищеты снизится до 782 млн, но после начнет расти.
Предотвратить этот сценарий может помочь прямая финансовая помощь более развитых стран и стимулирование экономического роста в беднейших государствах. При этом действовать нужно оперативно: некоторые из исследователей уже фиксируют изменение тренда. Так, 12 октября стало известно о первом с 2010 г. росте многомерной бедности – на 51,5 млн до 1,2 млрд человек. Этот показатель оценивает не только денежный доход, но и реальное качество жизни – доступ к жилью, воде, электричеству и другим базовым благам цивилизации.
Бедность в России
По последним доступным данным Всемирного банка на 2023 г., в России ниже порога крайней бедности в $8,3 в день по ППС 2021 г. (месячный эквивалент на тот год – 6650 руб.) проживали 0,92% населения – это около 1,34 млн человек. В качестве сравнения: в 2014 г. тот же показатель составлял 3,23% (4,72 млн человек). Важно, что в 2024 г. ВБ перевел Россию в категорию стран с самым высоким уровнем дохода, для которой черта в $8,3 в день уже не является репрезентативной.
В самой России чертой бедности с 2021 г. считается прожиточный минимум конца 2020 г., который ежегодно индексируется с учетом официальной инфляции. Прежде Росстат считал показатель на основе минимальной потребительской корзины. Исходя из отечественной методики, уровень бедности в России с начала века сократился более чем в четыре раза: если в 2000 г. в ней жили 29% россиян, то по итогам 2025 г. их доля уменьшилась до 6,7%.
В 2015 г. показатель уровня бедности вырос, причем сразу на 2 п. п. до 13,5%. Но в дальнейшем продолжил сокращаться, в том числе примерно на 0,3 п. п. в год до пандемии коронавируса, когда государство с одной стороны усилило социальную поддержку наиболее уязвимых категорий россиян, а с другой – начало привязывать порог не к стоимости потребительской корзины, а к величине прожиточного минимума. Во II квартале 2026 г. граница бедности составила 17 816 руб., за ее пределами находятся 7% жителей России. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в стране выросла до 111 433 руб. во II квартале, (годовой рост в номинальном выражении на 10,3%, в реальном – на 4,4%), а средний размер назначенных пенсий увеличился до 25 400 руб. (+8,3%).