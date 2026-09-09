Росстат: доля населения за чертой бедности снижается с начала года
Доля населения с доходами ниже границы бедности снизилась во II квартале на 0,4 п.п. в годовом выражении и составила 7% жителей России, сообщает Росстат. Граница бедности составила 17 816 руб. За I квартал численность таких россиян также снизилась на 0,4 п.п. год к году, до 7,8%, а в IV квартале 2025 г. она была на годовых минимумах и составляла 4,8%. Традиционно показатель к последнему кварталу года оказывается ниже, чем в предыдущие периоды.
Статведомство объясняет позитивную динамику численности бедных ростом доходов населения за счет увеличения оплаты труда и социальных выплат. Зарплаты наемных работников во II квартале увеличилась на 10,7% год к году, социальные выплаты – на 5,4%, сообщает Росстат. Ведомство отмечает, что в структуре денежных доходов населения возросла доля доходов от оплаты труда при снижении долей иных источников доходов (от предпринимательской деятельности и собственности).
Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения (за вычетом обязательных платежей, скорректированных на инфляцию) составила 1,5% во II квартале. При этом ИПЦ за этот период вырос год к году на 5,64%, добавляет Росстат.
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата достигла 111 433 руб. во II квартале, год к году она выросла в номинальном выражении на 10,3%, в реальном – на 4,4%. Средний размер назначенных пенсий во II квартале 2026 года составил 25 400 руб. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 8,3%.