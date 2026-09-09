Росстат: доля населения за чертой бедности снижается с начала года

Доля населения с доходами ниже границы бедности снизилась во II квартале на 0,4 п.п. в годовом выражении и составила 7% жителей России, сообщает Росстат. Граница бедности составила 17 816 руб. За I квартал численность таких россиян также снизилась на 0,4 п.п. год к году, до 7,8%, а в IV квартале 2025 г. она была на годовых минимумах и составляла 4,8%. Традиционно показатель к последнему кварталу года оказывается ниже, чем в предыдущие периоды.