Украина настаивает на проведении саммита в Риме в день похорон папы римского

Несмотря на это, по данным источников газеты, у президента США Дональда Трампа в этот день могут состояться двусторонние встречи с главами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном, а также с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.