Украина настаивает на проведении саммита в Риме в день похорон папы римского
Украинская сторона предлагает провести саммит в Риме в день похорон папы римского Франциска, на которые приедут многие главы государств. Об этом сообщает Le Repubblica со ссылкой на источники.
Собеседники газеты рассказали, что Киев по дипломатическим каналам обратился к властям Италии и другим европейским партнерам с просьбой организовать широкий саммит на тему украинского конфликта. Предполагается, что на возможной встрече будут присутствовать представители США, Франции, Великобритании, Италии и, возможно, Германии.
Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни выразил сомнения по поводу организации такого мероприятия из-за сложной логистики, поскольку в этот день Рим будет наполнен официальными кортежами.
Несмотря на это, по данным источников газеты, у президента США Дональда Трампа в этот день могут состояться двусторонние встречи с главами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном, а также с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Похороны папы римского состоятся в Риме 26 апреля. Ожидается, что траурную церемонию посетят более 170 делегаций разных стран, включая глав государств. Как писала газета The Guardian, похороны понтифика предоставляют неожиданную возможность для «международной дипломатии и неудобных встреч». Начало в 10:00 означает, что большинство глав государств и политических лидеров прибудут в Рим накануне вечером «с кратким окном для встреч, если это будет необходимо».