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Украина настаивает на проведении саммита в Риме в день похорон папы римского

Ведомости

Украинская сторона предлагает провести саммит в Риме в день похорон папы римского Франциска, на которые приедут многие главы государств. Об этом сообщает Le Repubblica со ссылкой на источники.

Собеседники газеты рассказали, что Киев по дипломатическим каналам обратился к властям Италии и другим европейским партнерам с просьбой организовать широкий саммит на тему украинского конфликта. Предполагается, что на возможной встрече будут присутствовать представители США, Франции, Великобритании, Италии и, возможно, Германии.

Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни выразил сомнения по поводу организации такого мероприятия из-за сложной логистики, поскольку в этот день Рим будет наполнен официальными кортежами.

Несмотря на это, по данным источников газеты, у президента США Дональда Трампа в этот день могут состояться двусторонние встречи с главами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном, а также с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Похороны папы римского состоятся в Риме 26 апреля. Ожидается, что траурную церемонию посетят более 170 делегаций разных стран, включая глав государств. Как писала газета The Guardian, похороны понтифика предоставляют неожиданную возможность для «международной дипломатии и неудобных встреч». Начало в 10:00 означает, что большинство глав государств и политических лидеров прибудут в Рим накануне вечером «с кратким окном для встреч, если это будет необходимо».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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