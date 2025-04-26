Как проходят похороны папы римского Франциска

Как проходят похороны папы римского ФранцискаНа церемонию прибудут более сотни иностранных делегаций, погребение состоится в Риме
Похоронная месса по папе римскому Франциску, который умер на этой неделе в возрасте 88 лет, началась в 10:00 (11:00 мск) на площади Святого Петра в Ватикане. Понтифика похоронят в церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме, траурная процессия пройдет около 4 км по улицам в медленном темпе, передает Vatican News. Ожидается, что церемония завершится около 14:00 по местному времени.
Люди собрались вдоль дорог, где гроб перевозят из Ватикана в Рим. Большинство из них в центре города перекрыты. Люди приехали со всего мира, некоторые держат флаги своих стран, передает CNN. На площади перед базиликой установлены два больших экрана для трансляции погребения.
Похороны папы Франциска завершились около 13:10 мск. Зазвонили колокола собора Святого Петра, завершив службу через 2 часа и 10 минут. Гроб с телом понтифика теперь будет перевезен через Тибр в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре.
Носильщики подняли гроб с телом папы Франциска, его перевезли обратно в собор Святого Петра.
Во время упоминания кардиналом работы папы по защите интересов мигрантов звучали аплодисменты. Первой поездкой понтифика после его избрания в 2013 г. стал визит на остров Лампедуза, где тысячи человек погибли при попытке добраться по морю в Европу, напоминает Reuters. В 2016 г. он также посетил греческий остров Лесбос и в Италию с «дюжиной сирийских беженцев».
Кардинал Ре и мировые лидеры совершили обряд «знак мира», во время которого люди поворачиваются к окружающим для рукопожатия и говорят: «Мир вам». Трамп пожал руку своему французскому коллеге Макрону.
Зеленский и Трамп провели встречу перед похоронами. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что они «встретились сегодня в частном порядке и провели очень продуктивную беседу», пишет CNN. «Более подробная информация о встрече будет опубликована позже», – сказали в Белом доме. На фотографиях, опубликованных украинским президентом, они сидят лицом к лицу в пустом пространстве собора Святого Петра. Белый дом охарактеризовал их переговоры как «продуктивные».
Носильщики подняли гроб с телом понтифика под аплодисменты с площади и понесли его по центральному проходу собора Святого Петра, передает AP. Кардиналы в красных мантиях выстроились вдоль дороги и следовали за ними.
Фотографы уже запечатлели на церемонии британского принца Уильяма, президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Трамп прибыл в Рим с со своей женой Меланией. Попрощаться с папой приехали также президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Финляндии Александр Стубб, передает Reuters. По информации Ватикана, на похороны Франциска прибудут делегации из не менее 130 стран и международных организаций, в том числе 55 глав государств.
На площади Святого Петра и прилегающих улицах собрались около 200 000 человек, сообщили в Ватикане. Площадь заполнена не полностью, но «не из-за отсутствия явки», а из-за ограничений по количеству присутствующих, отмечает CNN. В связи с этим многие скорбящие наблюдают за траурной церемонией за ограждениями.
Франциск станет первым Папой, похороненным за пределами Ватикана за более чем столетие, напоминает Reuters. Он будет похоронен в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре), как пожелал сам понтифик.
Траурная литургия началась в Ватикане, ее возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре, декан Коллегии кардиналов. Он назвал понтифика пастором, который знал, как общаться с людьми в «неформальном, непосредственном стиле», пишет AP. Он был человеком «с открытым сердцем ко всем», добавил кардинал. Траурная месса является первой из девяти месс, которые будут проводиться каждый день в соборе Святого Петра до 4 мая.