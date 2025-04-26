Как проходят похороны папы римского Франциска

Во время упоминания кардиналом работы папы по защите интересов мигрантов звучали аплодисменты. Первой поездкой понтифика после его избрания в 2013 г. стал визит на остров Лампедуза, где тысячи человек погибли при попытке добраться по морю в Европу, напоминает Reuters. В 2016 г. он также посетил греческий остров Лесбос и в Италию с «дюжиной сирийских беженцев».