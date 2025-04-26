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Как проходят похороны папы римского Франциска

На церемонию прибудут более сотни иностранных делегаций, погребение состоится в Риме
Полина Худякова
Markus Schreiber / AP
Markus Schreiber / AP

Похоронная месса по папе римскому Франциску, который умер на этой неделе в возрасте 88 лет, началась в 10:00 (11:00 мск) на площади Святого Петра в Ватикане. Понтифика похоронят в церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме, траурная процессия пройдет около 4 км по улицам в медленном темпе, передает Vatican News. Ожидается, что церемония завершится около 14:00 по местному времени.

  • Люди собрались вдоль дорог, где гроб перевозят из Ватикана в Рим. Большинство из них в центре города перекрыты. Люди приехали со всего мира, некоторые держат флаги своих стран, передает CNN. На площади перед базиликой установлены два больших экрана для трансляции погребения.

  • Похороны папы Франциска завершились около 13:10 мск. Зазвонили колокола собора Святого Петра, завершив службу через 2 часа и 10 минут. Гроб с телом понтифика теперь будет перевезен через Тибр в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре.

  • Носильщики подняли гроб с телом папы Франциска, его перевезли обратно в собор Святого Петра.

  • Во время упоминания кардиналом работы папы по защите интересов мигрантов звучали аплодисменты. Первой поездкой понтифика после его избрания в 2013 г. стал визит на остров Лампедуза, где тысячи человек погибли при попытке добраться по морю в Европу, напоминает Reuters. В 2016 г. он также посетил греческий остров Лесбос и в Италию с «дюжиной сирийских беженцев».

  • Кардинал Ре и мировые лидеры совершили обряд «знак мира», во время которого люди поворачиваются к окружающим для рукопожатия и говорят: «Мир вам». Трамп пожал руку своему французскому коллеге Макрону.

  • Зеленский и Трамп провели встречу перед похоронами. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что они «встретились сегодня в частном порядке и провели очень продуктивную беседу», пишет CNN. «Более подробная информация о встрече будет опубликована позже», – сказали в Белом доме. На фотографиях, опубликованных украинским президентом, они сидят лицом к лицу в пустом пространстве собора Святого Петра. Белый дом охарактеризовал их переговоры как «продуктивные».

  • Носильщики подняли гроб с телом понтифика под аплодисменты с площади и понесли его по центральному проходу собора Святого Петра, передает AP. Кардиналы в красных мантиях выстроились вдоль дороги и следовали за ними.

  • Фотографы уже запечатлели на церемонии британского принца Уильяма, президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Трамп прибыл в Рим с со своей женой Меланией. Попрощаться с папой приехали также президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Финляндии Александр Стубб, передает Reuters. По информации Ватикана, на похороны Франциска прибудут делегации из не менее 130 стран и международных организаций, в том числе 55 глав государств.

  • На площади Святого Петра и прилегающих улицах собрались около 200 000 человек, сообщили в Ватикане. Площадь заполнена не полностью, но «не из-за отсутствия явки», а из-за ограничений по количеству присутствующих, отмечает CNN. В связи с этим многие скорбящие наблюдают за траурной церемонией за ограждениями.

  • Франциск станет первым Папой, похороненным за пределами Ватикана за более чем столетие, напоминает Reuters. Он будет похоронен в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре), как пожелал сам понтифик. 

  • Траурная литургия началась в Ватикане, ее возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре, декан Коллегии кардиналов. Он назвал понтифика пастором, который знал, как общаться с людьми в «неформальном, непосредственном стиле», пишет AP. Он был человеком «с открытым сердцем ко всем», добавил кардинал. Траурная месса является первой из девяти месс, которые будут проводиться каждый день в соборе Святого Петра до 4 мая.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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