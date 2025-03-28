Путин предложил ввести на Украине внешнее управление для проведения выборов

Путин предложил ввести на Украине внешнее управление для проведения выборовЭто позволило бы сформировать правительство, с которым можно вести переговоры и подписывать документы
Владимир Путин, общаясь 27 марта с моряками атомной половодной лодки «Архангельск» в ходе поездки в Мурманск, заявил о возможности введения на Украине «временного управления под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами России». Об этом он заявил, объясняя, что сейчас власти в Киеве утратили легитимность, и стоит вопрос – с кем именно вести там диалог для урегулирования конфликта.
Это позволило бы провести на Украине демократические выборы, чтобы «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», считает президент. Затем с этим правительством можно начинать переговоры о заключении мира, подписывать документы, «которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными».
Президент вспомнил, что внешнее управление или «временная администрация под эгидой ООН вводилась в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии. Путин добавил, что такое предложение – "лишь один из вариантов", который можно рассмотреть и который уже применялся.
В ходе рабочей поездки в Мурманск президент возложил цветы к монументу «Защитникам Советского Заполярье в годы Великой Отечественной войны», осмотрел мастер-планы опорных населённых пунктов российской Арктики, провёл совещание по развитию арктического региона и Северного морского пути, выступил на пленарном заседании Международного арктического форума и провёл встречу с главой Мурманской области Андреем Чибисом. Затем Путин посетил «Атомфлот», где принял участие в церемонии спуска на воду атомного подводного крейсера «Пермь», посетил атомный подводный крейсер «Архангельск» и запуск первой погрузки угольного терминала «Лавна».