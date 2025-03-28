Путин предложил ввести на Украине внешнее управление для проведения выборов

Владимир Путин, общаясь 27 марта с моряками атомной половодной лодки «Архангельск» в ходе поездки в Мурманск, заявил о возможности введения на Украине «временного управления под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами России». Об этом он заявил, объясняя, что сейчас власти в Киеве утратили легитимность, и стоит вопрос – с кем именно вести там диалог для урегулирования конфликта.