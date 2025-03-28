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Путин предложил ввести на Украине внешнее управление для проведения выборов

Это позволило бы сформировать правительство, с которым можно вести переговоры и подписывать документы
Ведомости

Владимир Путин, общаясь 27 марта с моряками атомной половодной лодки «Архангельск» в ходе поездки в Мурманск, заявил о возможности введения на Украине «временного управления под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами России». Об этом он заявил, объясняя, что сейчас власти в Киеве утратили легитимность, и стоит вопрос – с кем именно вести там диалог для урегулирования конфликта.

Это позволило бы провести на Украине демократические выборы, чтобы «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», считает президент. Затем с этим правительством можно начинать переговоры о заключении мира, подписывать документы, «которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными».

Президент вспомнил, что внешнее управление или «временная администрация под эгидой ООН вводилась в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии. Путин добавил, что такое предложение – "лишь один из вариантов", который можно рассмотреть и который уже применялся.

В ходе рабочей поездки в Мурманск президент возложил цветы к монументу  «Защитникам Советского Заполярье в годы Великой Отечественной войны», осмотрел мастер-планы опорных населённых пунктов российской Арктики, провёл совещание по развитию арктического региона и Северного морского пути, выступил на пленарном заседании Международного арктического форума и провёл встречу с главой Мурманской области Андреем Чибисом. Затем Путин посетил «Атомфлот», где принял участие в церемонии спуска на воду атомного подводного крейсера «Пермь», посетил атомный подводный крейсер «Архангельск» и запуск первой погрузки угольного терминала «Лавна».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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