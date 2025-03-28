Путин оценил идею США выкупить Гренландию и заявил об интересах РФ в Арктике

Для развития Трансарктического коридора Путин сформулировал несколько задач. Сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире, поэтому нужно укреплять эти позиции и вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России. «Четыре из них – новейшей серии 22220 – уже выполняют задачи в Арктике. Строятся еще три атомохода этой серии – «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград», а также сверхмощный 120-мегаваттный ледокол «Россия», – сказал он. Также России нужен свой торговый флот в Арктике, в том числе грузовые и аварийно-спасательные суда, которые обеспечивали бы перевозки. Пока мощностей для этого недостаточно, заметил Путин: «Надо действовать по всем направлениям: приобретать и заказывать готовые суда, налаживать кооперацию с мировыми производителями и в целом выстраивать всю систему российского судостроения, исходя из тех стратегических задач, которые стоят перед нами». Правительство же должно поддержать российские судостроительные и судоремонтные предприятия, проработать вопрос о строительстве верфей.