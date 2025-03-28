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Путин оценил идею США выкупить Гренландию и заявил об интересах РФ в Арктике

О развитии логистики, линии реагирования и проектном офисе по развитию Севера он рассказал на форуме в Мурманске
Елена Мухаметшина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Россия готова сотрудничать в Арктике как с дружественными странами, так и со странами Запада, если они проявят интерес к совместной работе. Об этом Владимир Путин 27 марта заявил, выступая на пленарном заседании Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» в Мурманске. Путин отметил, что сейчас международное взаимодействие в Арктике переживает не лучшие времена. Ранее для сотрудничества был создан Арктический совет, но этот механизм «сегодня деградировал», сказал президент. «Как в таких случаях говорят: не хотите – не нужно», – добавил он.

Путин высказался об идее президента США Дональда Трампа выкупить Гренландию у Дании. По его мнению, «это только на первый взгляд может кого-то удивить». Ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры. «На самом деле такие планы у США проявились еще в 60-е гг. XIX в. Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила тогда поддержку конгресса», – рассказал Путин. После чего он поведал об истории этого вопроса, в том числе и о том, что во время Второй мировой США разместили на острове военные базы, а после ее окончания предложили Дании выкупить Гренландию.

По словам президента, в целом это вопрос отношений двух стран и не касается России, но «нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях». Россия никому не угрожала в Арктике, но выстраивает линию реагирования, сказал Путин.

Логистика и флот

На Арктическую зону приходится больше четверти территории России, здесь живут почти 2,5 млн россиян, формируется 7% ВВП и около 11% экспорта, перечислил президент. За последние 10 лет грузопоток Северного морского пути вырос на порядок: в 2014 г. он составлял 4 млн т, а в 2024 г. – почти 38 млн т. К 2030 г. ожидается, что грузопоток составит 70–100 млн т. Основные задачи связаны с тем, чтобы Севморпуть стал ключевым участком Трансарктического транспортного коридора, который пройдет от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока, сказал Путин. По его словам, этот маршрут должен соединить «мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным, экономически выгодным маршрутом».

Нашли инструмент

Для реализации всех этих проектов нужно объединять ресурсы государства, регионов, бизнеса и банков, как частных, так и государственных, сказал Путин. По его словам, в эти проекты будут приходить и иностранные партнеры. Поэтому президент предложил на базе ВЭБ. РФ создать специальный проектный офис, который бы занимался сопровождением транспортных, логистических, инфраструктурных проектов в Арктике, а также проектов городского развития в регионе. По словам Путина, этот офис должен стать структурой, куда смогут обратиться потенциальные инвесторы. Правительство же совместно с «Росатомом» и ВЭБ.РФ до 1 августа должно утвердить финансово-экономическую и организационную модель развития Трансарктического транспортного коридора.

Для развития Трансарктического коридора Путин сформулировал несколько задач. Сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире, поэтому нужно укреплять эти позиции и вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России. «Четыре из них – новейшей серии 22220 – уже выполняют задачи в Арктике. Строятся еще три атомохода этой серии – «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград», а также сверхмощный 120-мегаваттный ледокол «Россия», – сказал он. Также России нужен свой торговый флот в Арктике, в том числе грузовые и аварийно-спасательные суда, которые обеспечивали бы перевозки. Пока мощностей для этого недостаточно, заметил Путин: «Надо действовать по всем направлениям: приобретать и заказывать готовые суда, налаживать кооперацию с мировыми производителями и в целом выстраивать всю систему российского судостроения, исходя из тех стратегических задач, которые стоят перед нами». Правительство же должно поддержать российские судостроительные и судоремонтные предприятия, проработать вопрос о строительстве верфей.

Кроме того, в России нужно создавать условия для работы отечественных операторов, которые бы занимались перевозкой грузов через Арктику, – Россия готова здесь создавать совместные предприятия. «Международные логистические операторы могли бы выгодно вложиться в такие компании не только капиталом, технологиями, но и частью флота своих торговых судов», – сказал Путин. Россия будет увеличивать мощности и оборот северных портов. Интерес к развитию транспортной инфраструктуры Арктики проявляют Белоруссия, Китай, ОАЭ и другие страны. В рамках Трансарктического коридора будут созданы мультимодальные хабы. Путин поручил правительству определить планы по расширению мощности морских портов в Арктике и определить, где должны появиться новые.

Также Россия будет реализовывать проект развития Арктического полигона железных дорог, сказал Путин: «Мы знаем сегодня ситуацию с развитием РЖД <...> Но думать об этом – о том, что я сейчас сказал, о развитии Северной железной дороги – нужно уже сейчас».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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