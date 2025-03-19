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Трамп сообщил об обсуждении разговора с Путиным с Зеленским

Целью беседы было согласование запросов и потребностей России и Украины
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским свой недавний разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп сообщил, что в среду утром провел «очень хороший» телефонный разговор с Зеленским.

«Значительная часть обсуждения была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным, с целью согласовать запросы и потребности как России, так и Украины, – написал Трамп в своей сети Truth Social по завершении разговора. – Мы находимся на правильном пути, и я попрошу государственного секретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсуждаемых вопросов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время».

Трамп заметил, что разговор с Зеленским продлился около часа.

18 марта состоялся второй телефонный разговор лидеров России и США Путина и Трампа с момента вступления последнего в должность президента США. Во время обсуждения центральной темы переговоров – усилий по урегулированию украинского конфликта – Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем является прекращение поставок иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Трамп, в свою очередь, предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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