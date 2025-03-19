Трамп сообщил об обсуждении разговора с Путиным с Зеленским

Трамп сообщил об обсуждении разговора с Путиным с ЗеленскимЦелью беседы было согласование запросов и потребностей России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским свой недавний разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Трамп сообщил, что в среду утром провел «очень хороший» телефонный разговор с Зеленским.
«Значительная часть обсуждения была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным, с целью согласовать запросы и потребности как России, так и Украины, – написал Трамп в своей сети Truth Social по завершении разговора. – Мы находимся на правильном пути, и я попрошу государственного секретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсуждаемых вопросов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время».
Трамп заметил, что разговор с Зеленским продлился около часа.
18 марта состоялся второй телефонный разговор лидеров России и США Путина и Трампа с момента вступления последнего в должность президента США. Во время обсуждения центральной темы переговоров – усилий по урегулированию украинского конфликта – Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем является прекращение поставок иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Трамп, в свою очередь, предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.