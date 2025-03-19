Трамп сообщил об обсуждении разговора с Путиным с Зеленским

«Значительная часть обсуждения была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным, с целью согласовать запросы и потребности как России, так и Украины, – написал Трамп в своей сети Truth Social по завершении разговора. – Мы находимся на правильном пути, и я попрошу государственного секретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсуждаемых вопросов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время».