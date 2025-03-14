США не продлили лицензию на проведение расчетов с РФ через подсанкционные банки

Однако, одновременно с введением санкций минфин США выпустил новую генеральную лицензию 8L, которая разрешала завершение сделок, связанных с энергетикой, с крупными российскими банками до 12 марта. В частности, лицензия разрешала ограниченные транзакции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», но исключительно для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы.