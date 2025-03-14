США не продлили лицензию на проведение расчетов с РФ через подсанкционные банки
США не стали продлевать генеральную лицензию, позволяющую зарубежным компаниям оплачивать российские энергоресурсы через подсанкционные банки. По данным источника телеканала Fox News, лицензия, позволяющая обходить некоторые санкции, является инструментом давления в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
10 января управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) впервые ввело санкции против «Газпром нефти», ее главы Александра Дюкова и «Сургутнефтегаза». Под ограничения в том числе попали страховая компания «Ингосстрах», группа «Альфастрахование», дочерние компании «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроект», «Ачимгаз», «Русгазбурения», совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз», а также сербская NIS и «Полярный литий».
Санкции также затронули нефтяные танкеры. Более того, санкции коснулись российских компаний, которые оказывают услуги в нефтегазовой сфере, и представителей российской энергетической отрасли.
Однако, одновременно с введением санкций минфин США выпустил новую генеральную лицензию 8L, которая разрешала завершение сделок, связанных с энергетикой, с крупными российскими банками до 12 марта. В частности, лицензия разрешала ограниченные транзакции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», но исключительно для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы.
Телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что генеральная лицензия на покупку российской нефти истекла в среду вечером.
Источник также подчеркнул телеканалу, что администрация США сосредоточена на прекращении боевых действий и ведении переговоров по завершению конфликта на Украине, Вашингтон продолжит вводить санкции, которые остаются одним из ключевых инструментов для достижения этой цели.
В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сказала журналистам, что на сколько ей известно президент США Дональд Трамп не подписывал продление лицензии.
Ранее в среду Трамп заявил, что может ввести «разрушительные» санкции против Москвы, если она откажется подписать 30-дневное перемирие с Украиной, о котором Киев и Вашингтон договорились во вторник.