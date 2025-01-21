Что сделал Дональд Трамп в первые часы в Овальном кабинете

Отвечая на вопросы о тарифах для товаров из Китая, Трамп отметил, что пошлины, которые он ввел как президент в первый раз, остаются в силе. Он также сказал, что у него будут новые контакты с лидером КНР Си Цзиньпином, но не не привел деталей. «У нас будут встречи и телефонные звонки с председателем Си Цзиньпином», – сказал он, добавив , что может посетит Китай уже в этом году и у него есть приглашение.