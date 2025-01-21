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Что сделал Дональд Трамп в первые часы в Овальном кабинете

Он помиловал участников штурма Капитолия и заявил о планах скорее встретиться с Путиным
Людмила Чернова
AP
AP

После насыщенного дня инаугурации новый президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом после 19:00 по местному времени, где сразу приступил к работе, подписав ряд указов в присутствии помощников и журналистов.

Как и обещал, Трамп подписал указ о помиловании примерно 1500 человек, осужденных за преступления, связанные с беспорядками в Капитолии 6 января 2021 г.

«Полное помилование», – сказал Трамп, когда подписывал указ.

Он надеется, что помилованные смогут выйти на свободу уже сегодня вечером.

6 января 2021 г. протестующие потребовали отменить результаты президентских выборов 2020 г., на которых победил Байден, и в ходе штурма ворвались в Капитолий. По данным Associated Press, после этих событий обвинения выдвинули против более чем 1500 человек, а приговоры огласили порядка 1000 участникам беспорядков. Примерно 650 из них получили тюремные сроки от нескольких дней до 22 лет.

Трамп также подписал указ, объявляющий «национальную чрезвычайную ситуацию» на границе США и Мексики.

Другой указ признает наркокартели международными террористическим организациями и допустил применение силы до борьбы с ними.

Трамп заявил, что подписал указ, который предписывает генеральному прокурору отложить вступление в силу запрета соцсети TikTok на 75 дней. Трамп считает, что США должны получить 50% доли в приложении. Президент также подписал указ, начинающий процесс вывода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Во время подписания указов, Трамп ответил на множество вопросов журналистов, сообщив, в частности, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что это может случиться уже очень скоро. 

Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский готов к сделке по урегулированию конфликта на Украине.

«Зеленский хочет заключить сделку», – сказал он, выразив надежду, что Путин тоже этого хочет.

Трамп рассказал журналистам, может ввести новые пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики 1 февраля.

Отвечая на вопросы о тарифах для товаров из Китая, Трамп отметил, что пошлины, которые он ввел как президент в первый раз, остаются в силе. Он также сказал, что у него будут новые контакты с лидером КНР Си Цзиньпином, но не не привел деталей. «У нас будут встречи и телефонные звонки с председателем Си Цзиньпином», – сказал он, добавив , что может посетит Китай уже в этом году и у него есть приглашение.

Трамп официально вступил в должность в понедельник днем после церемонии инаугурации.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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